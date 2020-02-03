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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriye'de rejim güçlerinin Türk askerlerine yaptığı saldırıyla ilgili olarak sosyal medyadan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 3, 2020

Bugün İdlib’de çatışmaları önlemek üzere bölgede bulunan askerlerimize yönelik rejim saldırısı sonucunda şehitlerimiz ve yaralılarımız oldu; fevkalade müteessir olduk. Şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.‬

"VARLIĞIMIZIN MEŞRUİYETİ TARTIŞILMAZ"

Türkiye, komşularının toprak bütünlüğüne saygılıdır. Fakat güneyimizdeki istikrarsızlıktan beslenen terör odaklarının ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik saldırılarına kayıtsız kalamayız. Uluslararası hukuka dayalı adımların ve bölgedeki varlığımızın meşruiyeti tartışmasızdır.

"TAVRIMIZ DEĞİŞMEYECEKTİR"

Türkiye, ittifaklarına ve sözlerine daima riayet eden; insanlık düşmanı saydığı terörle mücadeleyi esas sayan bir ülkedir. Terörle mücadele konusunda kararlılığımız kesindir ve kudretimiz tamdır. Terörü mücadele ve müzakere yöntemi olarak görenlere karşı tavrımız değişmeyecektir.‬

"MİSLİ MİSLİNE MUKABELE GÖRECEK"

Terörle mücadeleyi milletimize karşı sorumluluğumuz, şehitlerimize borcumuz ve gelecek nesiller için aslî vazifemiz olarak görüyoruz. Türkiye’yi hedef alan saldırılar misli misline mukabele görecek ve püskürtülecektir. Aziz milletimizin başı sağ, şehitlerimizin ruhu şad olsun.