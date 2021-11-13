TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyük orta açıklığa sahip köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı. Bu abidevi eserin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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