TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "SDA'nın kurucularından, Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşı, Bosna direnişinin önemli isimlerinden, fikir adamı Hasan Çengiç'in vefatı münasebetiyle ailesine, yakınlarına ve kardeş Bosna halkına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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