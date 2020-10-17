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Şentop'tan Ermenistan'ın sivillere saldırısına tepki 0:00 / 0:00

AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki göstererek "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler." dedi.

— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 16, 2020

Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "haydut devlet Ermenistan’ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine düzenlediği füze saldırılarında yine masum sivillerin hedef alındığını" belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler." ifadelerini kullandı.