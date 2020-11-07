TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'daki skandalla ilgili yaptığı açıklamada “Bu devlet eliyle yapılan bir eşkiyalıktır. Fransa'da uzun zamandır İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler var. Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır. Şimdi iş iyice çığrından çıkmış gibi gözüküyor. Sadece İslam dinine ve onun Peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde, bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorunlu kılacak bir takım adımlar atıldığını görüyoruz. Büyükelçimiz ile konuştum. Ailelerimizde haklarını arama hususunda adımları atacaklar” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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