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TBMM Başkanı Şentop: 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, seçim kanunlarında yapılacak değişikliğe ilişkin, "2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım. 1 yıl sonra 2023 Haziran'ında seçim olacak. Henüz Meclis'e verilmiş bir teklif yok. Geldiği zaman şüphesiz hemen sevk ediyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop: 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım
Şentop'tan seçim yasası mesajı
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Meclis Başkanı Şentop, İspanya ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kanunlarındaki değişikliğe ilişkin "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim" açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Seçim kanunu ile ilgili değişikliğin seçimlerden en geç 1 yıl önce yapılması lazım çünkü seçim kanunu değişiklikleri 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım. 1 yıl sonra 2023 Haziran'ında seçim olacak. Henüz Meclis'e verilmiş bir teklif yok. O bakımdan benim bir değerlendirme yapmam söz konusu değil. Geldiği zaman şüphesiz hemen sevk ediyoruz. Önce komisyon aşaması daha sonra Genel Kurul aşaması olacak. Meclis'in kendi olağan gündemi devam eder, muhtemelen de kasım ortasına doğru bütçe ile görüşmeler başlar. Ben biraz erken ama yeni yasama yılının milletvekillerimiz için, Meclis'imiz için hayırlı olmasını, faydalı sonuçlar elde edecek hayırlı sonuçlar olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim."

TBMM Başkanı Şentop, 1 Ekim'de açılması planlanan Meclis'in ilk günkü programıyla ilgili de "1 Ekim'de Anayasa'daki ifade gereği olarak, bizim teamüllerimiz de öyle Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Meclis'in açılışında bir konuşma yapacak o gün de açılışı yapacağız. Cuma günü saat 14.00'te başlayacak. Milli Eğitim Bakanı'mızın yemini de söz konusu olacak çünkü iç tüzüğümüze göre yeni bakanlar Meclis'in toplandığı ilk oturumda yemin ederler. Onu yapacağız, ondan sonra rutin çalışmalar yine salı gününden itibaren devam edecek" dedi.

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