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TBMM Başkanı Şentop, 3 ülkenin meclis başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop; Irak Temsilciler Meclisi, Suudi Arabistan Şura Meclisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi başkanları ile telefonda görüşerek Kurban Bayramlarını tebrik etti

TBMM Başkanı Şentop, 3 ülkenin meclis başkanı ile görüştü
3 ülkenin meclis başkanı ile görüştü
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DHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed El Şeyh ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerinde mevkidaşlarının ve ülke halklarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Şentop, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemi ve bütün insanlığı sağlık, âfiyet, huzur ve barış içinde nice bayramlara eriştirmesi temennilerinde bulundu. Görüşmelerde karşılıklı bayram tebriğinin yanı sıra, ikili ilişkiler, parlamentolar arası iş birlikleri, bölgesel ve küresel siyasi gelişmeler de ele alındığı belirtildi.

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