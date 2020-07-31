TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'daki mevkidaşlarıyla bayramlaştı

AA

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki Meclis Başkanı'nın karşılıklı olarak hem milletvekillerinin hem de ülke halklarının Kurban Bayramı'nı tebrik ettiği görüşmede Gramoz Ruçi, yaşanan deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ tarafından Arnavutluk'ta yapılacak 522 deprem konutu için teşekkürlerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile de görüştü. Söz konusu görüşmede de her iki Meclis Başkanı karşılıklı olarak milletvekillerinin ve ülke vatandaşlarının bayramlarını kutladılar.

Meclis Başkanı Şentop'un, bayram dolayısıyla Türk dünyası, Balkan ülkeleri ve Müslüman coğrafyadan yaklaşık 15 ülke Meclis Başkanı ile görüşmesi planlanıyor.