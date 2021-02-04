TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk’ta

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Görüşmede Şentop, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin daha ileri boyuta taşınması için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye’nin Arnavutluk’un AB üyeliğini ve Avrupa-Atlantik kurumları ile bütünleşmesini desteklemeye devam edeceğini kaydeden Şentop, ülkede 25 Nisan’da yapılacak olan seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Meclis Başkanı Şentop, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın Türkiye’ye gerçekleştirdiği son resmi ziyareti sırasında stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini anımsatarak, Arnavutluk’ta meydana gelen depremin ardından Türkiye’nin yapacağı 522 konutun temelinin Aralık ayında atıldığını, anahtar teslimin Ağustos ayında yapılacağını kaydetti.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta ise ekonomi alanı ile Türk yatırımlarının Arnavutluk’ta artması noktasındaki iş birliğin güçlendirilmesi ihtiyacına vurgu yaptı. Meta ayrıca Şentop’a Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 26 Kasım 2019 depreminin ardından deprem konutlarının ve Fier’deki hastanenin inşası konusundaki taahhütlerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

BAŞBAKAN RAMA İLE GÖRÜŞME

Şentop, Cumhurbaşkanı Meta ile görüşmesinin ardından Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi tarafından kendisinin ve heyetin onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

TBMM Başkanı öğle yemeğinin ardından Başbakan Rama tarafından kabul edildi. Şentop, Rama ile görüşmesinde de Balkanların, özellikle de dost ve kardeş Arnavutluk’un istikrarının Türk dış politikasının önceliklerinden olduğunu vurgulayarak, toplam 509 milyon dolarlık ticaret hacmiyle Türkiye’nin Arnavutluk’un en büyük dördüncü ticaret ortağı olduğunu kaydetti.

Rama ile görüşmesinin ardından Şentop ve beraberindeki heyet başkent Tiran’daki İskenderbey meydanı ile meydanda bulunan Osmanlı Saat Kulesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restorasyon çalışmaları sürdürülen Ethem Bey Camisini ziyaret etti.

Şentop ayrıca Tiran kalesi ile komünist döneminde sığınak olarak kullanılan ve günümüzde müze olan Bunkart adlı müzeyi ziyaret etti.

TBMM Başkanı temasları çerçevesinde muhalefetteki Arnavutluk Demokrat Partisi Genel Başkanı Lulzim Başa’yı da kabul etti.