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TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk’un İşkodra şehrinde temaslarda bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Arnavutluk'taki temaslarının ikinci gününde ülkenin kuzeyindeki İşkodra şehrini ziyaret etti. Şentop, Arnavutluk’ta Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasıyla ilgili başsavcılığın kara para aklama bağlamında bir soruşturma yürüttüğünü bildiğini belirtti. Şentop ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde Arnavutluk ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da geliştiğini ve bu yükselişin artarak devam edeceğini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk’un İşkodra şehrinde temaslarda bulundu
HABERTURK.COM

İşkodra'da Hacı Şeyh Şamia İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan programı izleyen Meclis Başkanı Şentop, öğrenci ve velilere hitaben bir konuşma yaptı. Okulun açılışını telekonferansla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını hatırlatan Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve kendisinin imam hatip mezunu olduğunu kaydetti. Şentop, İşkodra'nın güzel bir şehir, Şeyh Şamia İmam Hatip Lisesi'nin de üstün nitelikli bir okul olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, dün, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Başbakan Edi Rama ile ayrı ayrı görüşmüş, Meclis Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Meta ile görüşmesinde Arnavutluk’taki gelişmeleri ve AB üyelik süreci çerçevesinde hayata geçirilen kapsamlı reform çalışmalarını yakından takip ettiğine dikkati çekmişti.

"KARDEŞLİK BAYRAĞINI YÜKSELTMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ"

Meclis Başkanı Şentop, şehrine, ülkesine ve bütün insanlığa iyiliği dokunan bir genci yetiştirmenin kolay olmadığını, bunun yıllar süren bir emek ve karşılıklı çabanın ürünü olduğunu kaydederek, bu okul düşüncesini fedakarca çalışarak hayata geçiren ve merkezi İşkodra'da olan İstanbul Yardımlaşma, Kardeşlik ve Kültür Derneğinin 1999'dan bu yana çeşitli alanlarda yürüttüğü değerli faaliyetleri için başkan ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkürlerini iletti.

Dün başkent Tiran'daki gerçekleştirdiği temaslardan bahseden Şentop, "Biz bu coğrafyada kalbi yüzyıllardır aynı hislerle çarpan ve uzun bir aradan sonra birbirine yaklaşmaktan, yakınlaşmaktan mutlu olan iki dostuz. Türkiye ile Arnavutluk arasında derin tarihi bağlar aradan geçen yüzyıllara ve bazı kesintilere rağmen bugün dostluk ve kardeşlik bayrağını birlikte yükseltmenin sevincini taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Meclis Başkanı Şentop, dünyanın çok hızlı değiştiğini, ülkeler arası iş birliğinin eskisine göre daha fazla önem kazandığını kaydederek, "Küresel salgın sürecinde devletlerarası iş birliği ya da rekabetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Türkiye Cumhuriyeti bu zor günlerde bütün dünyaya ve tabi bilhassa Balkan ülkelerine tıbbi yardım malzemesi gönderen büyük ve değerli istisnai bir örnek oldu. Bu bağlamda salgın döneminde Arnavutluk ile ülkemiz arasındaki ilişkiler daha da gelişti ve bu yükseliş bugün de devam etmektedir, devam edecektir" dedi.

İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin seyri uzun süreden beri gelişerek ve artarak devam ettiğini söyleyen Şentop, "Biliyorsunuz Türkiye'de, Balkan coğrafyasında yaşayan Arnavutların toplamı kadar Arnavut kökenli vatandaşımız yaşamaktadır. Bu şu demektir: Biz tarihsel bağlarımız sebebiyle Arnavut kardeşlerimizle öteden beri dostane bir şekilde birbirimizin kültürünü yaşatacak şekilde bir arada olmayı başarmışız ve bunu sürdürmekteyiz" diye konuştu.

Konuşmasında, Arnavutların, "Çık şu dirseğime de İstanbul'u gör" deyimini hatırlatan Şentop, iki ülke arasında gelişen dostluk münasebetiyle bu durumun artık mümkün olduğunu, İstanbul'un Arnavutlar için artık çok yakın olduğunu belirtti.

Şentop, iki ülke arasındaki üst düzey karşılıklı ziyaretler, Türkiye'den gelen iş adamlarının faaliyetleri, hacmi devamlı büyüyen karşılıklı ihracat ve ithalat, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) faaliyetlerinin sürekli büyüyen bir dostluk atmosferini ortaya çıkardığını kaydetti. Şentop, "Türkiye, Arnavutluk'un Balkanlar'da kalıcı barış ve istikrarın tesisinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak görüyor. Dolayısıyla iki ülke arasındaki her türlü iş birliğinin önemli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

“GEÇMİŞİMİZDEKİ BÜYÜK BERABERLİKLE DOSTLUĞUMUZ AÇIKTIR. ŞİMDİ BUNU GELECEĞE TAŞIMA ZAMANIDIR"

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, Sultan Ahmet Camisi mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'nın ve İstanbul Üniversitesi'nin kurucu rektörü Yanyalı Tahsin Hoca'nın da Arnavut kökenli olduklarını anımsatan Şentop, “Altı asır üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nda görev yapan 215 sadrazamdan, bugünkü ifadeyle başbakandan 35'inin Arnavut kökenli olduğunu belirtirsem belki iki dost ülke arasındaki bağların, kardeşliğin, birlikte çalışmanın niteliği biraz daha anlaşılmış olur. Biz geçmişte Arnavut kardeşlerimizle omuz omuza bu toprakların, bilhassa İşkodra'nın savunmasını yapmış bir tarihi gerçeklerin içinden geliyoruz. Geçmişimizdeki büyük beraberlikle dostluğumuz açıktır. Şimdi bunu geleceğe taşıma zamanıdır” dedi.

Gelecekte ülkedeki farklı şehirlerde veya Türkiye'de okumak isteyen gençlere de seslenen Şentop, "Şuna daima şahit olacaksınız: Türkiye sizi her zaman sevgiyle bekleyen, kolları size daima açık olan bir ülke olacaktır." dedi.

ARNAVUTLUK'TAKİ FETÖ YAPILANMASI SORUŞTURMASI

Temasları kapsamında, Yunus Emre Enstitüsünü de (YEE) ziyaret eden Şentop, ülke temaslarını basın mensuplarına değerlendirerek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasıyla ilgili Arnavutluk’ta başsavcılığın kara para aklama bağlamında bir soruşturma yürüttüğünü bildiğini söyledi.

Şentop, ülkede Türkiye tarafından aranan, iadesi istenen şahısların bulunduğunun dikkatini çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bunlardan iade edilenler oluyor, oldu zaman içerisinde. Ancak biz bu yapılanmanın, Fetullahçı Terör Örgütünün uluslararası, yeni jenerasyon bir terör örgütü olduğunu ifade ediyoruz. Bunun birinci hedefi zarar vermek bakımından Türkiye olmakla beraber faaliyet gösterdikleri bütün ülkelerde ve o ülkelerin güvenliği açısından bir tehdit oluşturduğunu biliyoruz ve bunu söylüyoruz. Buna dair bizim yapmış olduğumuz soruşturmalarda yargılamalarda Türkiye’de ortaya çıkan bilgiler var, belgeler var. Bunları da mevkidaşlarımızla paylaşıp, değerlendiriyoruz.

Arnavutluk’ta da önemsenecek miktarda, sayıda şahıs ve kuruluş var. Eğitim, medya, sivil toplum kuruluşu ve şirketler çerçevesinde örgütlenmiş yapı. Tabi bütün bu legal yapılanmalar tırnak içerisinde aslında onların gerçek amaçlarını, gerçek faaliyetlerini gizleyen yapılardır. Nitekim Arnavutluk’ta da başsavcılığın Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasıyla ilgili kara para aklama bağlamında bir soruşturma yürüttüğünü de biliyorum.

Tam isabetle ortaya konulmuş bir soruşturma adıdır bu. Hakikaten onların başta ekonomik kaynaklar olmak üzere her türlü şeyi gerçek amaçları için kullanırken, eğitim kurumu, medya ve STK gibi yapılanmaları da birer maske şeklinde faaliyetlerini örtmek, gizlemek için kullandıklarını biliyoruz. Biz bunları, elimizdeki bilgileri arkadaşlarla, burada yetkililerle de paylaştık.

Başta Arnavutluk olmak üzere faaliyet gösterdikleri her ülkede ciddi bir tehdit oluşturduklarını biliyoruz, buna inanıyoruz. Başka ülkelerinde zarar görmesini bu anlamda bu örgütten bu yapılanmadan zarar görmesini arzu etmeyiz. İkaz ettik. Bu konuda prensip olarak hemfikir olduklarını müşahede ediyoruz memnuniyetle ancak fazla gecikmeden gerekenlerin yapılmasını da tekrar dile getirmiş olduk.”

Cuma namazını İşkodra Merkez Camisi'nde kılan Meclis Başkanı Şentop, Arnavutluk-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İlir Beqaj tarafından kendisi ve parlamento heyetinin onuruna verilen öğle yemeğine de katıldı. Şentop ayrıca, "Marubi" Ulusal Fotoğraf Müzesi ve Hasan Rıza Paşa Anıtını da ziyaret etti.

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