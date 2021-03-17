Şentop: Yavaş yavaş bu sistemi anlamaya çalışacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitika
ABONE OL

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin, "Bir seçimden sonraki diğer seçime kadarki 5 yıllık dönem, bu sistemin anlaşılması ve yerleşmesi için gerekli olan bir dönemdir. Yavaş yavaş bu sistemi anlamaya çalışacağız." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı
Şentop: Yavaş yavaş bu sistemi anlamaya çalışacağız
0:00 / 0:00
AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde, "Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu Çarşamba Konferanslarına katıldı.

Akademisyen kökenli olduğundan bu ortamlarda bulunmaktan keyif aldığını ifade eden Şentop, sadece akademik birikim olarak değil, temel esaslarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kaleme alanlardan biri olduğu için bu konuda konuşmaya ehliyetli olduğunu düşündüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin, Türkiye'de sadece bir siyasi partinin veya bir siyasi liderin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel talebiyle olmuş gibi algılanmaması gerektiğini ifade eden Şentop, bu tür hükümet sistemi tartışmalarının Türkiye'de yeni olmadığını söyledi.

Şentop, 1970'lerde Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi'nin parti programında başkanlık sisteminin yer aldığını ifade etti.

Merhum Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in de başkanlık sistemi önerisinde bulunduğunu anlatan Şentop, bilinen siyasiler içinde başkanlık sistemi veya yarı başkanlık sistemini önermeyen tek kişinin rahmetli Bülent Ecevit olduğunu dile getirdi.

"Vesayetçi sistemi bütünüyle tasfiye etmek istiyorsak hükümet sistemi değişikliği yapmalıyız kanaati bizde hakimdi." diyen Şentop, şunları söyledi:

"Öğrencilik yıllarımızda, 1988-1991 yıllarında Teklif adında bir hukuk dergisi çıkarttık, hukuk fakültesinde. O derginin yayın yönetmeniydim. 10 binin üzerinde aylık satışı vardı. Derginin 1988 Nisan sayısı başkanlık sistemi üzerinedir. O sayıda, o zaman partisinin İstanbul İl Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan görüş almışız. Cumhurbaşkanımız o zaman 'Türkiye için doğru ve ideal sistem başkanlık sistemidir' diyor. 3 Kasım 2002'de seçim olmuş. Ondan sonra bir açıklaması var. O zaman da 'Türkiye için doğru sistem başkanlık sistemi.' diyor. Bunu müteaddit defalar söyledi. 2010'da Meclis'te Anayasa Uzlaşma Komisyonu kuruldu. O komisyonda bütün partilerin süreç içinde tam bir anayasa önerisi hazırlayıp komisyona verdiğini görüyoruz. Komisyonda AK Parti'yi temsil eden 3 arkadaşımızdan birisiydim. Verdiğimiz önerideki hükümet sistemi başkanlık sistemiydi. Oradaki hükümet sistemi kısmını 16 Nisan 2017'de bazı revizelerle referanduma sunduğumuz metne dönüştürdük."

"PARLAMENTER SİSTEM SÜRÜCÜ EĞİTİM ARACI GİBİ"

Şentop, Türkiye'de 1961'den sonra uygulanan "vesayetçi" dedikleri sistemin sürücü eğitimi için kullanılan araçlara benzediğini ifade etti. Bu araçlara dışarıdan bakıldığında diğer araçlar gibi olduğunu anlatan Şentop, şunları söyledi:

"Bu araçların sağ tarafında aracı kumanda eden mekanizmalar da var. Debriyaj, fren, gaz var. Acemi eğitilen araçlar. Bir sıkıntılı durum ortaya çıkarsa sağ taraftaki eğitmen araca müdahale ediyor. Türkiye'deki sistem bu eğitim verilen araçlar gibi bir sistem. Sol tarafa oturuyor, seçilmiş siyasetçi, fiyakası da yerinde ilk oturduğu zaman, aracı kullandığını düşünüyor, yola çıkıyor fakat bir yere giderken birden araç duruyor. Farkında değil niye durduğunun ama sonra yavaş yavaş öğreniyor. Sağ taraftaki adam kullanıyor aracı. Türkiye'de bir taraftan solda oturup ülkeyi yöneteyim diyen siyasi hareketler var. Bir de sol tarafla ilgilenmeyen, araç esas sağdan yönetiliyor deyip, sağ tarafa oturmaya meraklı bazı siyasi, ideolojik hareketler var. Bunlara askeri, darbeleri yapan anlayışları, zihniyetleri örnek verebiliriz. FETÖ'yü de buraya koyabiliriz. FETÖ'nün de hedefi sol tarafa oturmak değildi. Öyle olsa siyasi parti kurardı.

Tayyip Erdoğan, geldikten sonra sağdaki adamla tartışmaya başladı, 'Müdahale etme, arabayı ben kullanıyorum.' dedi. Sonra yavaş yavaş iş kızıştı, kapıyı açtı, sağdaki adamı aşağı attı. Sağ tarafı boşalttı süreç içinde ama bu yeterli değil. Aracı kumanda etmeyi sağlayan o mekanizmalar varsa sağda, mutlaka birileri oraya oturmaya çalışmışlar. Onun için sağ taraftaki mekanizmayı sökmemiz lazım. İşte hükümet sistemi değişikliği bizde o mekanizmayı söken değişikliktir. Bu arada motoru da değiştirmiş olduk. Artık isteyen sağa oturabilir ama aracın kontrolüne müdahale edemez."

"PARLAMENTER SİSTEMİN SUYUNUN ÇIKTIĞI BİR ÜLKE İTALYA"

Şentop, yeni hükümet sistemini anlamakta sorun yaşayan siyasilerin gensoru uygulamasının neden olmadığını sorduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, hükümetin Meclis'ten çıkmadığını anımsatan Şentop, şunları kaydetti:

"Yeni sistemde bir oyla Meclis seçiliyor, başka bir oyla da hükümet, Cumhurbaşkanı seçiliyor. Doğrudan halktan yetki alan bir hükümet var. Gensoru demek güven oyunun geri alınması demek. 'Gensoru olmayan sisteme ben sistem demem' diyen arkadaşlar var. Sistemin tabiatı gereği gensoru gibi parlamenter sisteme özgü mekanizmalar yok. Sistemin kabulünden itibaren bunu hep söylüyorum. Bir seçimden sonraki diğer seçime kadar ki 5 yıllık dönem bu sistemin anlaşılması ve yerleşmesi için gerekli olan bir dönemdir. Yavaş yavaş bu sistemi anlamaya çalışacağız. Türkiye'deki hükümet sistemi değişikliği, yakın zamandaki bir iki olay üzerine ortaya çıkmış bir hükümet değişikliği değildir. Dünyada özellikle salgın süreci net olarak gösterdi ki güçlü, yönetilebilir demokrasilere, hükümet sistemlerine ihtiyaç var. Salgın süreciyle en kötü yönetimlerin olduğu ülkelerden biri İtalya'dır mesela. İtalya, hükümet kuramaması ve kurduğu hükümetleri sürdürememesiyle meşhur bir ülke. Parlamenter sistemin suyunun çıktığı bir ülke İtalya."

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil'in de katıldığı programda, Şentop'a günün anısına plaket takdim edildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS 2021 başvuruları ne zaman? KPSS başvuru tarihleri açıklandı
GÜNDEMKPSS başvuru tarihleri açıklandı
Son dakika: AKM inşaatında asma tavan çöktü: 4 yaralı - Haberler
GÜNDEMAKM inşaatında asma tavan çöktü: 4 yaralı
HDP kapatılacak mı? HDP'nin kapatılma istemi nedeni nedir? HDP son durum
GÜNDEMHDP kapatılacak mı?
Jandarma Astsubay alımı başvuru şartları neler? 2021 Jandarma Astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? Son gün
GÜNDEMJandarma Astsubay alımı başvuru şartları neler?
Son dakika haberi 4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
GÜNDEM4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Okul inşaatında acı olay! 1 işçi öldü - Haberler
GÜNDEMOkul inşaatında acı olay! 1 işçi öldü
Türkiye'de kapatılan siyasi partiler hangileri? İşte Cumhuriyet dönemi kapatılan partiler listesi
GÜNDEMTürkiye'de kapatılan siyasi partiler hangileri?
Adalet Bakanlığı kura sonuçları: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı
GÜNDEMAdalet Bakanlığı kura sonuçları açıklandı
En güzel 18 Mart mesajları - Kısa, Öz, duygulu, Resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve Atatürk sözleri
GÜNDEMEn güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları!
SON DAKİKA HABERLERİ! HDP'ye kapatma davası açıldı!
GÜNDEMHDP'ye kapatma davası açıldı!