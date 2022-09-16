TBMM Başkanı Şentop, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah ile görüştü

"Gagavuzya Moldova'nın ayrılmaz bir parçası" 0:00 / 0:00

AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Gagavuzya'nın geleceği başka bir yerde değil, Moldova'da. Gagavuzya, Moldova'nın ayrılmaz bir parçası." dedi.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Gagavuz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat'ta, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ile görüştü.

Görüşmede, "Soydaşlarımızın diyarı Komrat'ı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum." diyen Şentop, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'deki soydaşların selamını ileten Şentop, Gagavuzları, Türkiye ile Moldova arasındaki en güçlü bağ olarak gördüklerini belirtti.

Kişinev ve Komrat makamları arasında yapıcı bir iş birliğinin ve daimi diyaloğun tesisine önem verdiklerini söyleyen Şentop, "Sorunlar, birbiri hakkında konuşarak değil, birbiriyle konuşarak çözülebilir." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moldova'nın hassas bir dönemden geçtiğini ifade ederek, Gagavuzya'ya yönelik birtakım endişelerin bulunduğunu belirten Şentop, başkent Kişinev'de yaptığı görüşmelerde muhataplarına, Gagavuzya'ya yönelik ayrıştırıcı söylemler yerine, birlik ve beraberlik mesajları veren söylemler kullanılmasının önemini vurguladığını hatırlattı.

Şentop, "Gagavuzya'nın geleceği başka bir yerde değil, Moldova'da. Gagavuzya Moldova'nın ayrılmaz bir parçası. Sizlerin de Kişinev ile ilişkilerde yapıcı bir tutum içinde olmanız her zamankinden daha önemli." diye konuştu.

Türkiye'nin, Gagavuz Özerk Yeri'nin gelişmesi için gösterdiği çabanın süreceğini belirten Şentop, Türkiye'nin bölgede yürüttüğü önemli projeleri olduğunu vurguladı.

Şentop, Gagavuz'ların birlik ve uyumunun önemini dile getirerek, görüş ayrılıkları olsa da uzlaşı kültürünün hakim kılınmasının önemine işaret etti.

Şentop konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ikinci toplantısı için Kişinev'i ziyaret etmesinin söz konusu olduğunu ancak tarihin henüz netleşmediğini bildirdi.

"BAĞIMIZ YALNIZCA KAN BAĞINDAN İBARET DEĞİL"

Görüşmenin ardından Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah ve Gagavuz Özerk Yeri Meclis Başkanı Dimitri Constantinov'un katılımıyla Gagavuz Özerk Yeri Halk Topluluğu milletvekilleri ve İcra Komitesi üyeleri ile genişletilmiş toplantı gerçekleştiren Şentop, burada yaptığı konuşmada, "Yalnızca bugün değil, geçmişte de kalbimizde yeriniz var. Bizim bağımız sadece kan bağından ibaret değil, geriye doğru çok güçlü bir gönül bağımız var. Duygusal bir karşılama ortamından duygulandık, etkilendik. Karşılama için çok teşekkür ediyorum. Bu, biz Türklerin geleneksel misafirperverliği ama soydaş, aynı kanı taşıyanlar için ayrı oluyor." ifadelerini kullandı.

Gagavuzya'nın özerkliğine ilişkin uzlaşıda 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in üstlendiği rolün önemini hatırlatan Şentop, "Huzur ve istikrarın bugüne kadar devam etmesi, özerkliğin kabul edilmesinin ne kadar doğru bir karar olduğunun göstergesi." dedi.

Şentop konuşmasında soydaşlara hem Gagavuzcayı hem de resmi dili öğrenmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Gagavuzcayı öğrenin, konuşun, çocuklarınıza da öğretin. Resmi devlet dilini de muhakkak öğrenin. Sağlıklı bir bütünleşme ancak böyle sağlanabilir. Gagavuz Özerk Yeri, Moldova’nın ayrılmaz bir parçası. Geleceğiniz başka bir yerde değil, burada." ifadelerini kullandı.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ'NE ZİYARET

Temasları kapsamında Yunus Emre Enstitüsünün Komrat'taki merkezini de ziyaret eden Şentop, anı defterini imzaladı, Komrat Atatürk Kütüphanesi'nde soydaşlarla sohbet etti.

Türkiye'nin katkılarıyla yapılan ve tamamlanmak üzere olan Komrat Belediye Stadyumu'nda Gagavuz miniklerin hazırladığı gösteriyi izledi.

Komrat'taki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi inşaatında da incelemelerde bulunan Şentop, Nasrettin Hoca Ana Okulu'nu ziyaret ederek temaslarını tamamladı.

Meclis Başkanı Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile Komrat'ın girişinde hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Şentop'a, ziyaretinde TBMM Türkiye-Moldova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, TBMM Katip Üyesi, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ile CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat eşlik etti.