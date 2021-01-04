AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlker Başbuğ'un açıklamalarına ilişkin, "Herkes, hangi kesimden hangi siyasi görüşten olursa olsun, başta emekli askerler, emekli generaller olmak üzere herkesin kayıtsız şartsız, mazeretsiz olarak doğrudan ve sadece darbecileri suçlayan bir yaklaşım içerisinde olmaları lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Fikri Sağlar hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, şunları kaydetti:

"Bazı kesimlerin Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın kılığına kıyafetine bakılmaksızın başı örtülü başı açık, toplumun bütün faaliyetlerinde, alanlarında yer almasından bir rahatsızlık duydukları kanaatindeyim. Bunu tabii herkes kınadı, kınıyor. Artık böyle bir ayrımcı yaklaşımın, sadece ahlaken, siyaseten değil, aynı zamanda hukuken de yanlış olduğunun, suç olduğunun ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum."