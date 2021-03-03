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TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı'nı Meclis’te Ağırladı

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ve beraberindeki heyeti TBMM’de ağırladı. Şentop, konuk heyetle görüşmesinde yaptığı konuşmada, Türkiye için KKTC'nin önem ve ayrıcalık taşıdığını dile getirerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin her geçen gün daha da kuvvetlendiğini görmenin gurur vesilesi olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı'nı Meclis’te Ağırladı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra Türkiye'yi ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, geçen yılın ekim ayında Meclis'te ağırladıklarını ve Tatar ile faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Şentop, Türkiye ve KKTC'nin, sahip olduğu iş birliği ve dayanışma ruhuyla bütün zorlukların üstesinden gelebilecek iradeye ve kudrete sahip olduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, kovid-19 salgınının tüm dünyayı derinden etkilediği bir dönemde, Kıbrıslı Türklere gerekli desteği verebilmek için her türlü gayretin sarf edildiğini ve Türkiye’nin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

TBMM'nin, milli dava Kıbrıs meselesiyle ilgili gelişmeleri her zaman olduğu gibi yakından takip ettiğini ifade eden Şentop, “TBMM, Kıbrıs Türk halkının huzuru, refahı ve güvenliği konusunda bugüne kadar alınan her kararın ve atılan her adımın tam destekçisidir. TBMM Başkanı olarak seçilmemin hemen sonrasında ben de ilk yurt dışı ziyaretimi 5 Mart 2019 tarihinde KKTC’ye gerçekleştirmiştim. Sayın Önder Sennaroğlu'nu KKTC Cumhuriyet Meclisi başkanlığına seçildiğinde tebrik ettim. Sayın Cumhuriyet Meclisi Başkanı'nı ve beraberindeki heyeti Türkiye’de misafir etmekten memnuniyet duyacağımı burada bir kere daha ifade etmek isterim.

Salgın nedeniyle sekteye uğrayan parlamenter temaslarımızı şartlar elverdiği ölçüde artırmamızın faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu çerçevede, TBMM Dışişleri Komisyonu heyetimiz 4-6 Mart 2021 tarihlerinde ülkenizi ziyaret edecektir. Dostluk gruplarımız arasındaki iş birliği ve ziyaretlerin artırılması da parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu teşkil etmektedir. Dostluk gruplarımız arasındaki temasların en kısa zamanda yeniden hayata geçirilmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"PARLAMENTERLER SEVİYESİNDEKİ TEMASLAR GİDEREK DAHA FAZLA EHEMMİYET KAZANDI"

Şentop, Kıbrıs Türküne yönelik uygulanan insanlık dışı izolasyonlar karşısında KKTC’nin sesini duyurabilmek, görünürlüğünün artırılmasını sağlamak bakımından parlamenterler seviyesindeki temasların giderek daha fazla ehemmiyet kazandığına vurgu yaparak, "Bu düşünceyle üyesi bulunduğumuz tüm parlamenter asamblelerde Kıbrıs davasını yüksek sesle dile getiriyoruz." dedi.

Şentop, TBMM'nin yoğun girişimleri sayesinde KKTC'nin, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği’nde 2006’dan bu yana "Kıbrıs Türk Devleti" adıyla temsil edildiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"KKTC’nin TÜRKPA'ya tam üye olması için girişimlerimiz devam etmektedir. Himayemizde düzenlenen uluslararası etkinliklere Cumhuriyet Meclisi'nin katılımını gözeterek KKTC’nin uluslararası görünürlüğünün artırılmasına katkı sağlamaya önem atfediyoruz. Kıbrıs Türklerini temsilen sizlerin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde temsil edilmenizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz için önemli bir kazanım olduğu kanaatindeyim. AKPM bünyesindeki faaliyetleriniz çerçevesinde delegasyonumuz ile yakın iletişim ve iş birliği içinde olduğunuzu biliyorum. Bu vesileyle bu önemli platformda davamız uğruna verdiğiniz mücadele için sizi tebrik ediyorum.

50 seneden fazla bir süredir müzakere edilen federasyon modelinin, Rum tarafının 'Ada'nın tek sahibi benim' zihniyeti nedeniyle Kıbrıs meselesini bir çözüme kavuşturamadığı ortadadır. Ada'da iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi düzeni ve iki ayrı devlet mevcuttur. Çözüm ancak bu gerçekleri esas alan bir yaklaşımla mümkündür. Bu çerçevede, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm vizyonunu destekliyoruz.

Uluslararası topluma da Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine saygı duyması gerektiği mesajını veriyoruz. Kıbrıs Türk halkının varlığının, hürriyetinin ve geleceğinin teminat altına alınması, huzur, refah ve güvenliğinin sağlanması, kalkınmasının sürdürülmesi ve dünyayla bütünleşmesi önceliklerimizden olmaya devam edecektir. Türkiye, Kıbrıs Türk halkıyla aynı yolda yürümeye devam edecektir, yolumuz birdir. Bu vesileyle Kıbrıs davası uğruna şehit düşenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimizi minnetle anıyorum."

"KIBRIS TÜRK HALKI YILMADAN YOLUNA DEVAM EDECEK"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner ise Kıbrıs Türk halkının, haklı mücadelesinde yoluna devam ederken, ana vatandan aldığı güç ve kudret sayesinde yılmadan yoluna devam edeceğini, bu konuda en ufak bir tereddütlerinin olmadığını söyledi.

Saner, Kıbrıs sorununun dünyadaki birçok ülke tarafından 1974'te başladığı bilinse de aslında Kıbrıs sorununun 1963 yılında Rumların tek yanlı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal etmesi ile başladığını belirterek, "Eğer Kıbrıs'ta işgal ve istila sorunu varsa bu işgal ve istila sorununun tek müsebbibi Kıbrıs Cumhuriyetini işgal eden Kıbrıs Rum Kesiminden kaynaklanmaktadır. O günden itibaren Kıbrıs Türk halkını gettolar ile yaşamaya mecbur eden Kıbrıs Rumunun 1974 yılında ana vatan Türkiye'mizin Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasından doğan garantörlük hakkı ile Kıbrıslı Türk soydaşlarının özgür yaşamasını sağlaması adına Ada'ya yapmış olduğu Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra da bugünlere kadar huzur içinde gelmemizin en önemli sebebidir.

Türkiye, Kıbrıs'ın uluslararası görünürlüğünün olması ve kalite standartlarında yaşama konusunda da bizleri her zaman desteklemiştir ve desteklemeye de devam etmektedir. 1974 sonrasında da her zaman olduğu gibi özellikle son 20 yılda KKTC’nin gelişmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kendilerine, dost ve kardeş ülke Türkiye’nin Meclis Başkanı olarak size de ayrıca verdiğiniz destekler için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı Saner ve beraberindeki heyetle TBMM Genel Kurul Salonu'na giderek, kordiplomat locasından bir süre çalışmaları izledi. Şentop, Saner ile birlikte Genel Kurulu selamladı.

Şentop ayrıca, 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM’de bombalanan alanları da Saner ve beraberindeki heyete göstererek, bilgi verdi.

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