TBMM Başkanı Şentop koronavirüse ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı

AA

Şentop, Mecliste gazetecilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bu konuda irtibat halinde olduklarını belirten Şentop, ilgili çalışmaları yürüttüklerini, Bakan Koca'nın ekibini de Meclise göndereceğini söyledi. Şentop, "Bizim buradaki arkadaşlarımızla da görüşecekler. İlave tedbirler almak gerekiyorsa bunları alacağız." ifadelerini kullandı.

Grup toplantılarının vatandaşlara kapatılması veya ziyaretçi giriş yasağının söz konusu olup olmayacağına ilişkin Şentop, "Grup toplantılarının kapatılması değil de belki ziyaretçi girişiyle ilgili sınırlamalar düşünülebilir. Bunu Sağlık Bakanlığımızla görüşmemiz gerekiyor. Bunu görüşeceğiz. Daha sonra da partilerimizin grup başkanlarıyla görüşeceğim, ona göre gerekli tedbirler alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Termal kameraya ilişkin bir soruya Şentop, "Termal kamera da olabilir ama bu ziyaretçi girişiyle ilgili sınırlamalar olduğu taktirde belki ona ihtiyaçta kalmayabilir. Olursa. Henüz karar vermedik." yanıtını verdi.

Meclise gelen heyetlerin anımsatılması üzerine Şentop, yurt dışından gelişlerin çok büyük ölçüde azaldığını ve sıfıra yakın olduğunu, yurt dışına giden milletvekilleriyle ilgili de ziyaretleri erteleme konusunda görüştüğünü, birkaç istisna dışında milletvekillerinin ve komisyonların yurt dışı ziyaretlerinin erteleneceğini söyledi.

Mecliste dezenfektan çalışmasının yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Şentop, konuyu Sağlık Bakanlığıyla değerlendirdiklerini, ihtiyaç duyulan ilave herhangi bir şey olursa bunları yapacaklarını bildirdi.

Bir gazetecinin, "Yurt dışından dönen milletvekilleriyle ilgili özel bir bilgilendirme, takip yapıyor musunuz?" sorusu üzerine Şentop, "Gitmeden önce de bakanlığımız yapıyor. Sağlık Bakanlığının verdiği bilgiler var." dedi.

- "Türkiye, bu konuda çok iyi bir süreç yönetti"

Siyasetin yakın temas işi olduğu anımsatılarak, milletvekillerine önerilerinin sorulması üzerine Şentop, şunları ifade etti:

"Biraz mesafeli temas öneririm. Bizde genelde, 'Bize bir şey olmaz, bana bir şey olmaz.' şeklinde bir yaklaşım var. Sadece siyasetçilerin değil, genel olarak vatandaşlarımızın. Sadece kendilerine bir şey olmaz değil ama karşı tarafa zarar verme imkanı olabilir. Herkesin, Sağlık Bakanlığımızın bu konuda yapmış olduğu açıklamalara göre hareket etmesinde fayda var."

Türkiye'nin bu konuda çok iyi bir süreç yönettiğini dile getiren Şentop, "Sağlık Bakanımıza bu anlamda teşekkür ediyorum, kendisini tebrik ediyorum. Dünyada birçok ülkede zamanında gerekli tedbirler sıkı bir şekilde alınmadığı için çok daha hızlı bir yayılma söz konusu oldu. Avrupa ülkeleri dahil. Türkiye, bu konuda çok başarılı bir sonuç aldı. Bundan sonra da eğer herkes üzerine düşeni yerine getirirse, sağlık görevlilerimizin, hekimlerimizin, Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları çerçevesinde dikkatli hareket ederse bu süreci inşallah daha kolay bir şekilde atlatırız." diye konuştu.

Özel bir selamlaşma yönteminin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Şentop, "Öyle tuhaf şeylere gerek yok. Bizim var. Kalbimizin üstüne elimize koyarak yaptığımız, Cumhurbaşkanımız da bunu yapıyor. Eskiden beri milletimizin de aslında selamlaşma yöntemi olarak kullandığı bir yöntem. Bunu yapabiliriz." dedi.