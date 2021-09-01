TBMM Başkanı Şentop, Slovakya ve Özbekistan'ın milli günlerini kutladı

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AA

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Slovakya Ulusal Konseyi Başkanı Boris Kollar'a gönderdiği mesajında, dost Slovakya halkını ve Kollar'ı tebrik etti.

Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"İkili ilişkilerimizin her boyutta daha ileri seviyeye çıkarılmasını ve halklarımız arasındaki diyaloğun geliştirilmesini teminen parlamentolarımız arasındaki mevcut dostluk ve iş birliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesi samimi dileğimizdir. Milli gününüzü bir kez daha kutlarken zatıalinize ve şahsınızda Slovakya Ulusal Konseyi'nin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim."

TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Milli Günü dolasıyla Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Nuriddinjon İsmailov ve Özbekistan Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva'ya gönderdiği mesajlarında ise dost ve kardeş Özbek halkını kutladı.

Şentop, "Türkiye ve Özbekistan arasındaki mevcut kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin temelinde derin tarihi, kültürel ve insani bağlar mevcuttur. Parlamentolarımız arasındaki yakın ilişkiler de bu zemin üzerinde gelişmekte, ikili ve çok taraflı platformlarda ivme kazanmaktadır." ifadelerini kullandı.