TBMM Başkanı Şentop'tan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

TBMM Başkanı Şentop'tan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan
AA

Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emeği ve alın teriyle, bilgisi ve becerisiyle üreten ve üretimiyle hayata değer katan işçi, memur bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Emeğin, insanı yücelten saygın bir değer olduğunu belirten Şentop, "Toplumlar da bilinçli ve örgütlü emek gücüyle yükselir ve yücelirler. Emek, bilgi ve beceriyle, zeka ve tecrübeyle donanıp zenginleştikçe aileden topluma, toplumdan insanlığa doğru genişleyen daha büyük ve güçlü bir etki meydana getirir. Bu etki, yapıcı, yaşatıcı, diriltici bir enerji etkisidir. Emeğiyle var olan ve toplum halinde var oluşu mümkün kılan çalışanlarımızın hayatımıza eşsiz katkıları her türlü takdirin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Türkiye bugün dünyanın saygın devletlerinden biri olmuş ve ekonomisiyle, üretim gücüyle, toplumsal refahıyla her zamankinden daha güçlü bir seviyeye yükselmişse hiç şüphesiz bu kadını erkeğiyle, genci yaşlısıyla bütün bir yurt sathına yayılmış üretici insanlarımızın alın teri sayesindedir. Türkiye, çalışanların özgür demokratik bir ortamda örgütlenmesini daima desteklemiş ve işçilerin olduğu gibi memurların da örgütlülükten gelen gücünü toplumsal ve demokratik katılıma dönüştürmesini anayasa ve yasalarla düzenlemiş bir ülkedir. Sendikalar, birer mesleki dayanışma örgütü olduğu kadar siyasi partilerden sonra katılımcı demokrasinin en güçlü ve saygın araçlarıdır da.

Yine sendikalar, yasal hak ve güvencelerin pekiştirilmesinin, çalışma şartlarının iyileştirilmesinin, hak edene hak ettiği daha iyi ücretin verilmesinin de sigortası mesabesindeki vazgeçilmez toplum kurumlarımızdır. Dünyada yaşanan salgın sebebiyle 2021 yılının 1 Mayıs'ını da bir önceki yılda olduğu gibi ne yazık ki arzu edilen ve alışageldiğimiz coşkulu törenlerle kutlayamıyoruz. Bundan da önemlisi, salgının bütün toplumsal hayatımızı olduğu gibi çalışma hayatımızı da olumsuz biçimde etkilemiş olmasıdır. Şüphesiz devletimiz, bu olumsuz etkileri en aza indirmek ve çalışanlarımızın hak kayıplarını telafi etmek için gerekli tedbirleri almıştır ve bu yönde alınmış kararların uygulaması devam etmektedir."

- "Sağlık çalışanları ayrıca anılmayı hak ediyor"

Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarının ayrıca anılmayı hak ettiklerini vurgulayan Şentop, "Bir yılı aşkın süredir haftada yedi gün, günde 24 saat kesintisiz, büyük maddi ve manevi fedakarlıklarla çalışan bütün sağlık emekçilerimizi bu 1 Mayıs'ta şükranla anıyoruz. Emeklerinin karşılığı gerçekten ödenemez. Bu sıkıntılı dönemi de yine dayanışma ruhu içinde omuz omuza verip çalışarak, üreterek, yaparak ve yaşatarak aşacağımıza olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Şentop, bütün çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, sağlık ve mutluluk diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şanlıurfa´da poşette çürümüş bebek cesedi bulundu
GÜNDEMŞanlıurfa´da poşette çürümüş bebek cesedi bulundu
Çalışan istatistikleri
GÜNDEMÇalışan istatistikleri
1 MAYIS TEBRİĞİ! Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den 1 Mayıs mesajı!
GÜNDEMBahçeli'den 1 Mayıs mesajı!
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon, e-Devlet ile şehirler arası seyahat izin belgesi alma ekranı
GÜNDEMSeyahat izin belgesi nasıl alınır?
El yazısıyla doldurulan çalışma izinlerine sıkı denetim - haberler
GÜNDEMEl yazısıyla doldurulan çalışma izinlerine sıkı ...
1 MAYIS MESAJI! Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs kutlaması!
GÜNDEMKılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs kutlaması!
AÖL kayıt yenileme, ders seçimi 2021 tarihleri ne zaman? MEB AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman, online mı?
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
İstanbul Valiliği: 212 kişi gözaltına alındı - Haberler
GÜNDEMİstanbul Valiliği: 212 kişi gözaltına alındı
MEB DUYURDU! Okullar ne zaman kapanacak? 2021 2. Dönem ne zaman bitecek? Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Omuz atma tartışmasında göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki İsmail öldü - Haberler
GÜNDEMOmuz atma kavgasında can verdi!