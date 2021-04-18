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TBMM Başkanı Şentop'tan anma ve taziye mesajları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 54. yılında Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'i andı. Öte yandan Şentop, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi, yazar Prof. Dr. Ali Özek için taziye mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Şentop'tan anma ve taziye mesajları
AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 54. yılında Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'i andı.

Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Büyük ilim ve ideal insanı, din hürriyeti başta olmak üzere demokrasi davasının kararlı savunucusu, samimi bir dindar Prof. Dr. Ali Fuat Başgil Hoca'yı vefat yıl dönümünde, rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖNCÜ ALİMLERİMİZDEN"

Şentop, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi, yazar Prof. Dr. Ali Özek için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Öncü alimlerimizden Prof. Dr. Ali Özek Hocamızın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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