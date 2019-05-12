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TBMM Başkanı Şentop'tan Anneler Günü mesajı

AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bütün annelerin bu müstesna gününü en samimi hislerimle kutluyorum. Temennim, şahsım da dahil anneleri sağ ve yanı başlarında olan bütün evlatlar için Anneler Gününün bu nimetin kıymetini bilmeye vesile olmasıdır." ifadesini kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, karşılıksız sevgi, bitmeyen özveri, sınırsız hoşgörü, merhamet, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerin, şefkatlerinden nasiplenmeyi en büyük nimetlerden saydığımız kıymetli varlıklar olduğuna dikkati çekti.

Milli kültürümüzde ve medeniyetimizde anne sevgisinin en kıymetli değerlerimizden olduğunu aktaran Şentop, "Nitekim inancımıza göre cennet annelerin ayakları altındadır. Şurası açıktır ki sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü anneler vardır. Bu anlamda anne, yalnızca evladını yetiştiren değil, aynı zamanda geleceği inşa edendir." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre; Anneler Günü vesilesiyle bilhassa şehit annelerini minnet, şükran ve saygıyla selamladığını belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Çocuklarını genç yaşta vatan topraklarına emanet eden muhterem şehit analarına saygı ve sevgilerimi sunuyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bu vesileyle bildirmek istiyorum. Vatanımızın selameti için canlarını ortaya koymuş aziz şehitlerimizin yadigarı annelerimiz bizim en büyük emanetimizdir ve aziz milletimiz bu emaneti en deruni hislerle bağrına basmaktadır. Bütün annelerin bu müstesna gününü en samimi hislerimle kutluyorum.

Temennim, şahsım da dahil anneleri sağ ve yanı başlarında olan bütün evlatlar için Anneler Gününün bu nimetin kıymetini bilmeye vesile olmasıdır. Artık aramızda olmayan bütün annelere rahmet, yetimliği hiç bitmeyen evlatlarına da sabır diliyorum. İnsanlığın hoşgörü, fedakarlık ve dayanışma duygularını güçlendirmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, sevginin, sabrın ve şefkatin kaynağı olan annelerimizi hürmetle selamlıyor, bütün annelerin evlatlarıyla mutlu ve hayırlı bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum."

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