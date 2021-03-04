TBMM Başkanı Şentop'tan, Bingöl'deki helikopter kazasında şehit olan 9 asker için başsağlığı mesajı

AA

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 9 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.