TBMM Başkanı Şentop'tan

AA

Şentop, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocuklar için iyi bir dünyada yaşanıldığının söylenemeyeceğini belirterek, resmi verilere göre dünya genelinde 153 milyondan fazla çocuğun savaş, doğal afet, yoksulluk ve diğer sebeplerle yetim durumda olduğunu bildirdi.

Bu çocukların büyük kısmının İslam coğrafyasında bulunduğunu vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Bugün 7'ncisi icra edilen Dünya Yetimler Günü, hepimizi bu yakıcı gerçeğe çağırmakta ve onlar için sürekli bir koruma ve eylem planı içinde olmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Peygamber efendimizin de bir yetim olması gerçeğinden hareketle, inanç ve değerler sistemimizde yetimleri gözetme, onları şefkatle himaye konusunda fizik ve metafizik bir geleneğimiz, bilincimiz ve müesseselerimiz vardır. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de hayatın değişik kırılma noktalarında savrulup yetim kalmış çocuklarımızı, değerli ve öncelikli bir emanet olarak hassasiyetle gözetip onlara şefkat elini uzatmakta tereddüt etmemiştir ve etmeyecektir.

Çocuk acılarının ve özelde yetim acılarının yok olduğu bir dünya özlemiyle, Dünya Yetimler Günü'ndeki yüksek sorumluluğumuzu yeniden hatırlıyor ve her birimizi bu sorumluluk ve bilinç haritasına eğilmeye davet ediyorum."

Yetimler için dünyanın her yerinde fedakar çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına (STK) da teşekkür ederek daima yanlarında olduğunu bildiren Şentop, "Bir yetimin başını okşamak, yüzünü güldürmek inancımıza göre paha biçilemez değerde bir eylemdir. İçinden geçtiğimiz kutlu ramazan ayında bu değerli sorumluluğa bağlı olarak yetim çocuklarımızla aramızdaki mesafeyi kısaltıp çiçeklendirmek dileğiyle, yeryüzünün bütün çocuklarını ve onlara eğilen hassas kalpleri içten selamlıyorum." ifadelerini kullandı.