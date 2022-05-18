TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç ve Finlandiya mesajı 0:00 / 0:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı.

Şentop, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (EİTPA) hakkında, "Türkiye, İran, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan'ın katıldığı aynı kültürden, aynı inançtan ülkelerin oluşturduğu yapı. Kurumsallaşması çok önemli. Meclis Başkanlarıyla kültürel bir ziyaret" dedi.

"TAHRİBATLA ŞEHİR YAŞANMAZ HALE GELMİŞ"

Ermeni işgali altında Şuşa'nın ağır tahribata maruz kaldığını vurgulayan Şentop, "Burası bir kültür başkenti olarak ilan edildi ama burası bir kültür şehri. 250 yıldan fazla geçmişi olan, kendine mahsus mimarisi olan camiler var, tarihi yapılar var. Bunların Ermeni işgaliyle tahrip edildiğini görüyoruz. Vahim bir tahribat var. Musiki olarak önemli okullar olan bir şehir. Ermeniler burayı işgal ettikten sonra, nüfusun tamamı buradan kaçıyor. Çok az bir nüfus burayı tutmaya çalışmışlar. Tahribatıyla şehir yaşanmaz hale gelmiş" dedi.

"MEDENİYET YENİDEN CANLANIYOR"

Şuşa'da yapılan çalışmalara değinen Şentop, Zafer Yolu'na dikkat çekerken, Fuzuli Havaalanı'nın da çalışmaya başladığını söyledi. Şentop, "Karabağ sadece Ermeni işgalinden kurtulmadı, insansızlıktan da kurtarılmış oldu. Medeniyetin yeniden canlandırılmasıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

KARABAĞ'IN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASI

Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarma harekatına dikkat çeken Şentop şunları söyledi:

"1992'de işgal gerçekleşti. Hemen akabinde birçok kuruluş Azerbaycan'ın haklı olduğuna dair kararlar var. AGİT bir Minsk Grubu oluşturmuş. Üzerinden 30 yıl geçmiş, her sorun çözülemez ama 30 yıl çözülemiyorsa bu ekip niye görev yapar? Sorunun çözümsüzlüğünü kalıcı hale getirmek. Azerbaycan uzun süre tahammül etti ama 42 gün süren harekatla Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturdu."

NAHÇİVAN KORİDORU

Azerbaycan ile Nahçıvan arasında açılması beklenen koridor hakkında konuşan Mustafa Şentop, "Rusya-Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan bir geçiş koridoru için anlaşmıştı. Zaman geçti, somut adımlar atılmadı. Ama ben bu konuda ümitliyim. Bu adımlar atılacaktır. Bu topraklar işgalden kurtarıldı, doğal sonuçları olan adımların da atılacağını düşünüyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini değerlendirdi. Şentop şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Azerbaycan'a destek verdi. Biz Azerbaycan ile dostuz, kardeşiz. İkincisi Azerbaycan haklı bir davayı savunuyor. Ermenistan'ın yapmış oldukları bölgesel bir soruna taşıyordu olan biteni. Bölge barışı için tehdit oluşturacak tablo vardı. Barışı kalıcı hale getirmek için atılması gereken adımlar var.

Gerçekte Ermenistan'da makul siyasetçiler de insanlar da barışın hakim olmasını istiyor. Ermeni diasporası bunu istemiyoruz, tuzu kuru insanlar. Sabote ediyorlar bu görüşmeleri. Bu bölgede barışın sağlanmasının önündeki engel, Ermenistan diasporası. Aklıselimle hareket etmek lazım. Herkesin hakkına razı olacağı tablo olması lazım. Hak yerini buluyor."

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecini değerlendiren TBMM Başkanı Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin tutumunu ortaya koydu. Türkiye içinde bu duruşu takdir etmeyecek olanların olmasını hayretle karşılıyorum. Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci askeri gücü olduğunu biliyoruz. Türkiye NATO'nun birçok faaliyetinde sorumluluk üstlenmiş. NATO'da bir karar alınacaksa söz sahibi birkaç ülkeden birisi Türkiye'dir. NATO, bütün ülkelerin oybirliğini öngörüyor. Hukuki durumu gözardı etsek bile bazı ülkelerin karar verici olduğunu düşünürsek bu ülkelerden biri Türkiye'dir. Türkiye'nin görüşünün ne kadar önemli olduğunu hem hukuken hem siyaseten görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkeler neden NATO'ya üye olmak istiyor; güvenlik için. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle sarmaş dolaş olan iki ülkenin NATO'ya girmesi nasıl bir çelişki? Bu örgütün uzantılarının İsveç'te faaliyet göstermesine izin verildiği görülüyor. Güvenlik amacıyla NATO'ya dahil oluyorsanız bizim güvenliğimizi tehdit eden işlerin içinde olmamanız lazım. Benim gördüğüm kadarıyla iki ülkenin NATO'ya katılması için arzu eden ülkeler var ama Türkiye'nin endişelerinin anlaşıldığını görüyorum. Türkiye'nin evet demeyeceği bir durumda bunun gerçekleşmesi mümkün değil.

Bu ülkelerin bugün dahil olmasının dünya barışıyla ilgili durumu tartışılmalı. Barışın lehinde olacak adımlar konusunda bir kolaylık, anlayış geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Hemen sonuçlanacak bir süreç değil. Türkiye'nin haklı tezleri var. Türkiye'nin AB'ye giriş süreciyle ilgili iki ülkenin vetosu söz konusu. Türkiye'nin de NATO'da söz söyleme hakkı var."

KAFTANCIOĞLU KARARI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay kararını değerlendiren Şentop, "Ben günlük siyasi tartışmaların içine girmiyorum. Kararda 5 farklı eylemle ilgili karar var. Bunlarında 3'üyle ilgili kararlar onanmış. Bu kararların tamamına mı itiraz ediliyor, yoksa onanan kararlara mı itiraz ediliyor? Sizin arzu ettiğiniz gibi sonuç çıktığında desteklemek, gelmediğinde eleştirmek, itham eden yaklaşımlar ortaya koymak yanlıştır. Yargıya saygınını duymak lazım" dedi.