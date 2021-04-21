TBMM Başkanı Şentop, yeni atanan bakanlar Derya Yanık, Mehmet Muş ve Vedat Bilgin'i tebrik etti

Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Sayın Vedat Bilgin'i, Ticaret Bakanlığına atanan Sayın Mehmet Muş'u, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Sayın Derya Yanık'ı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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