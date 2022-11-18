TBMM Başkanı Şentop'a Türkmenistan'da "Devlet Nişanı" takdim edildi 0:00 / 0:00

AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’a Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov tarafından "Devlet Nişanı" takdim edildi.

Berdimuhamedov, temaslarda bulunmak üzere Aşkabat’ı ziyaret eden Şentop’a "Bağımsız Türkmenistan'a Büyük Sevgisi İçin" Devlet Nişanı'nı takdim etti. İlk defa bir meclis başkanına takdim edilen nişan, Türkmenistan ile diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yapılan katkı dolayısıyla veriliyor.

Şentop, verilen nişan dolayısıyla Kurbankulu Berdimuhamedov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a teşekkür ederek, şunları kaydetti: