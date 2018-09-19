27. Dönem 1. Yasama Yılı'nda milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması nedeniyle Genel Kurul Salonu'nda koltuk sayısını artırma ve TBMM Halkla İlişkiler Binası'ndaki yeni oda tahsisine ilişkin çalışmalarda sona gelindi.

Genel Kurul'daki yeni dönem hazırlıklarını yerinde inceleyen ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Yıldırım, "Genel Kurul'da her milletvekilinin oturacağı bir koltuk olacak, dolayısıyla 600 milletvekilline göre 600 koltuk bulunacak. Eksikler tamamlandı. Hükümet sırası kaldırıldı, komisyon tarafında 10 koltuk ayrıldı." diye konuştu.

Ses düzeniyle ilgili son testlerin yapıldığını anlatan Yıldırım, kürsünün yerinin yeni yerleşime göre ayarlandığını ifade etti.

"MECLİSİMİZ 1 EKİM'E HAZIR"

Genel Kurul'da temizlik işlerinin süratle devam ettiğini anlatan Binali Yıldırım, "Meclisimiz 1 Ekim'e hazır. Ayrıca milletvekili odaları eksikti. Bu boşlukta o odalar da yapıldı. Kuralar da çekildi. Şu anda her milletvekilimizin oturacağı, çalışma yapacağı odalar da mevcut. Ayrıca komisyonların hem toplantı odaları hem çalışma mekanları tamamen gözden geçirildi ve bitirildi, her yönüyle hazır hale getirildi." ifadelerini kullandı.

"17 EKİM'E KADAR 2019 BÜTÇESİ VERİLECEK"

Binali Yıldırım, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 Ekim'de yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacağını bildirdi.

"17 Ekim'e kadar 2019 bütçesi verilecek." diyen Yıldırım, TBMM Başkanlığına sunulacak bütçenin önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bazı düzenlemelere ihtiyacının olduğunu anımsatan Yıldırım, bu düzenlemelerin Meclise teklif olarak sunularak görüşüleceğini belirtti.

TBMM İçtüzüğü ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"İçtüzük, yeni sisteme uygun olarak gözden geçirildi. İçtüzükle ilgili taslak çalışma yapıldı. Biz de Meclis Başkanlığı olarak bir çalışma yaptık. Bütün bunlar parti gruplarıyla görüşülecek. İçtüzük, önce Başkanlık Divanı'nda görüşülecek ve son şekli verilecek. İçtüzük, daha sonra da Meclis Genel Kurulu'nda çalışma takvimine uygun olarak ele alınıp tamamlanmış olacak. Ayrıca uyum yasalarıyla ilgili konular da yeni dönemde Meclisin gündeminde olacak. Görev süresinin uzatılmasıyla ilgili iki tezkere var. Onlar da görüşülecek. Yoğun bir gündemle 1 Ekim'de Meclis çalışmalarına başlamış olacağız."

"DAHA AZ MÜNAKAŞA, DAHA ÇOK MÜZAKERE"

Yeni yasama yılına ilişkin düşüncelerini de paylaşan Yıldırım, "Ülkemizin içinde bulunduğu şartları dikkate alarak daha verimli, daha az münakaşa, daha çok müzakereyi esas alan bir çalışma anlayışıyla Meclisimizi azami verimlilikte çalıştırmayı hedefliyoruz. Bütün partilerin, parti gruplarının, milletvekillerinin ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan yasal düzenlemelerde, sosyal ve ekonomik konularda çok daha sağduyulu ve ortak anlayış içinde hareket edeceklerine inanıyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını Mevlam'dan niyaz ediyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanı Yıldırım'a, Meclis'teki incelemeleri sırasında TBMM İdare Amiri Hasan Turan, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Meclis bürokratları eşlik etti.

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