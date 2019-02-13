TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının iadesi konusunda yaptığı açıklamada, "Amerika, Almanya, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İngiltere, Rusya, Hollanda gibi ülkelerin müzelerinde sergilenen hazinelerin izini bulmak için hafiye gibi çalışmak gerekiyor. Bunların iadesi de o kadar kolay olmuyor. Hukuk mücadelesi gerekiyor. Yüzlerce eserin ülkemize geri getirilmesi kararlı ve sabırlı çalışmaların sonucudur." dedi.



"TEMENNİ EDERİM Kİ BİR GÜN ÜLKEMİZE DÖNER"



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Troya Hazineleri-Asırlık Hasret" belgesel filminin gösteriminin çıkışında "Temenni ederim ki, Troya hazineleri gelecek yıllarda ait olduğu yere, ülkemize döner" diye konuştu.





