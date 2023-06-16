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TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı'nın, başkanvekillikleri, katip üyelikler ve idare amirliklerine seçilen üyelerin listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de
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DHA

TBMM Başkanlık Divanı'nın başkanvekillikleri, katip üyelikler ve idare amirliklerine Genel Kurulun 14 Haziran tarihli 5'inci birleşiminde yapılan seçim sonucunda seçilen üylelerin listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, başkanvekilliklerine; CHP'den Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, MHP'den İstanbul Milletvekili Celal Adan, Yeşil Sol Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ seçildi.

DHA'nın haberine göre; Katip üyeliklere ise; AK Parti'den Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mardin Milletvekili Muhammed Adak ve Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, CHP'den Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile İYİ Parti'den Denizli Milletvekili Yasin Öztürk seçildi.

İdare amirliklerine de; AK Parti'den İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, CHP'den Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, MHP'den Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile Yeşil Sol Parti'den Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan seçildi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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