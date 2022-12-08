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TBMM bütçe görüşmeleri kaç gün sürecek, neler görüşülecek ve ne zaman bitecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmeleri devam ediyor. 5 Aralık tarihi itibariyle başlayan görüşmelere ilişkin en çok merak edilen soruların yanıtlarını bir araya getirdik. İşte, TBMM bütçe görüşmeleri tarihleri ve içeriğine dair ayrıntılar...

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  • TBMM bütçe görüşmeleri kaç gün sürecek ve neler görüşülecek? TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? Bakan Vedat Bilgin...

    Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren 2023 TBMM bütçe görüşmelerinde sona geliniyor. Söz konusu duruma dair gözler Bakan Vedat Bilgin'in açıklamarına çevrilmiş durumda. İşte, detaylar...
  • TBMM bütçe görüşmeleri kaç gün sürecek ve neler görüşülecek? TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? Bakan Vedat Bilgin...

    TBMM 2023 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN SONA ERECEK? 

    2023 TBMM bütçe görüşmeleri 5 Aralık 2022 tarihinde başladı. 12 gün boyunca aralıksız devam edecek olan bütçe görüşmeleri 16 Aralık 2022 Cuma günü sona erecek. 
  • TBMM bütçe görüşmeleri kaç gün sürecek ve neler görüşülecek? TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? Bakan Vedat Bilgin...

    16 Aralık 2022 Cuma günü görüşmelere saat 14.00’te başlanması ve bu birleşimde Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinin bitimine kadar çalışmalara devam olunması şeklinde duyuruldu.
  • TBMM bütçe görüşmeleri kaç gün sürecek ve neler görüşülecek? TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? Bakan Vedat Bilgin...

    BAKAN VEDAT BİLGİN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK? 

    TBMM Bütçe Görüşmeleri'nde 3 gün geride kaldı. Bugün genel kurul'da Kültür Bakanlığıve Çalışma Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri olacak. EYT'de yaş sınırı olacak mı sorusuna Bakan Bilgin Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım ifadesini kullandı. 
  • TBMM bütçe görüşmeleri kaç gün sürecek ve neler görüşülecek? TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman bitecek? Bakan Vedat Bilgin...

    11:00'de başlayan bütçe görüşmelerinin akşam saat 18:00-19:00 gibi sona ermesi bekleniyor. Bakan Bilgin'in EYT yaş sınırı olacak mı sorusuna yanıt vermesi bekleniyor.

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