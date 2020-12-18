AA

TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sona erdi. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, tarımsal elektrik fiyatlarının gözden geçirilmesini talep ederek, veraset intikallerinden dolayı da sorun yaşandığını, bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Çiftçilere verilecek desteğin önceden açıklanarak planlama yapılmasına fırsat verilmesi gerektiğini dile getiren Sedef, zirai kredilerin yapılandırılmasının da önemli olduğunu söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, öngörülen bütçe açığının 245 milyar lira olduğunu ve bunu karşılamak için borç alınacağını ileri sürerek, "Halkın, yaşadıklarını bir kenara bırakıp sizin anlattığınız masallara inanacağını mı düşünüyorsunuz?" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, bütçenin, "sarayın dayatma bütçesi" olduğunu savunarak, "Bütçede halk yok, çiftçi yok, genç yok, üniversite mezunu yok, adalet yok. Bu bütçe sadece birilerine hizmet eden bir bütçeye dönüşmüş." görüşünü dile getirdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, teklifin temel amacının, Türkiye ekonomisinin güçlenerek yoluna devam etmesini sağlamak olduğunu belirtti. Bütçenin, toplumun her ferdinin bütçesi olduğuna işaret eden Yüksel, 2023'e giderken planlanan bütün hedeflerin gerçekleştirildiğini kaydetti. Yüksel, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

"ORMAN KÖYLÜSÜ OLMAYANLARA YÜZDE 25 HİBE DESTEĞİ VERİLDİ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul'da kentsel dönüşümün, Romanları yaşadığı yerden etmesinin söz konusu olmadığını belirterek, "İstanbul'da yapılan dönüşüm uygulamalarının tamamı 'yerinde dönüşüm' ilkesiyle yürütülüyor. Hiçbir vatandaşımız yerinden edilmediği gibi tüm projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın sübvansiyonu ve desteğiyle yürütüyoruz." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; Selçuk, orman köylüsü olmayanlara yüzde 25 hibe desteği verilirken orman köylüsüne desteğin yüzde 65 olduğuna işaret etti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP'ye oy verenlerin yeşil kartlarının iptal edildiğini iddia ederek, ayrıca Muş'un Varto İlçesi'nde, yaşlılık ve bakım aylıklarının da iptal edildiğini öne sürdü. Beştaş, yaşanan haksızlığın giderilmesini talep etti.

Bakan Selçuk, gelir testi kapsamında durumlarında bir değişiklik olanların, yardım miktarlarının değişebileceğini ya da kesilebileceğini ifade ederek, durumun incelenmesi için, kartları iptal edilen kişilerin kimlik numaralarının iletilmesini istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, SMA, ALS, MS gibi nadir görülen hastalıkların ilaçlarının bulunmasında sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, bu ilaçlara "yetim ilaç" dendiğini söyledi. Konuyla ilgili kurulan Meclis komisyonunun raporunun kabinede görüşülüp çare aranmasını isteyen Özel, bu konuda ulusal bir politikaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN BİR AMACI DA MİLLETİ DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTARMAK"

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, "milletin karnı açken bu bütçeden şatafata, ölü yatırımlara harcanacak her kuruşun meşru olmadığını" savunarak, "Bu kürsüye çıkıp 'iktidar size verilmeyecek' diyecek kadar kibre boğulmuş durumdasınız. Vatandaşa kuru ekmeği layık görüp milletin adamlığından bahsedecek kadar kendinizi kaybetmişsiniz. Türk milleti sizi kendinize getirmeyi iyi bilecektir." dedi.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Cumhur İttifakı'nın bir amacının da milleti, gelecek yüzyıla kendi öz kaynaklarıyla, dışa bağımlılıktan kurtulmuş bir şekilde ulaştırmak olduğunu söyleyerek, Türkiye'nin kendi gemileri ve kendi yetişmiş insanlarıyla sismik ve sondaj çalışmalarını yapıp sonuç almaya başlamasının büyük gururunu yaşadıklarını vurguladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, milletin beklentilerine, ihtiyaçlarına, ülkenin hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yaptığını ifade ederek, "Bu bütçe, 2020'de depremde evini kaybedip 2021'de sıcak yuvasına kavuşacak vatandaşlarımızın bütçesidir. Bu bütçe, arama kurtarma ekiplerimizin gayretleriyle günler sonra kurtarılan Elif ve Ayda bebeğin geleceğinin bütçesidir." sözlerini sarf etti.

"TÜRKİYE, ÜST ÜSTE İKİ SENEDİR 'ÇOK YÜKSEK İNSANİ GELİŞME' SEVİYESİNDE"

Konuşmalarının ardından milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Bakan Selçuk, Türkiye'nin, uluslararası arenadaki gücünün ve göstergelerdeki iyileşmelerin farkında olduklarını belirtti.

Selçuk, milletvekillerinin bazılarının bu göstergelerdeki iyileşmeleri görmek istemediğini dile getirdi.

Daha önce eleştirilen "Türkiye'de aşırı yoksulluğun üstesinden geldik." şeklindeki açıklamasına ilişkin Selçuk, aşırı yoksulluğun, satın alma gücü paritesine göre günlük 1,90 doların altındaki gelir olduğunun, bütün uluslararası raporlarda görülebildiğinin altını çizdi.

Bakan Selçuk, "2003 yılında 2,5 milyon aşırı yoksul vatandaşımız varken, şimdi bu rakam sıfıra inmiş durumda. Bunu söylemek mi suç? Göreceli yoksulluk demiyorum, aşırı yoksulluk diyorum. Lütfen bununla iftihar edelim. Yaptığımız sosyal yardım programlarıyla, daha adil paylaşımlarla bunu sağlayabildik. İnşallah daha geniş programlar sağlayarak, göreceli yoksulluğun da azaltılması noktasında büyük bir ivme kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, 17 yılda 42 basamak yükselerek 54'üncü sıraya geldiğine dikkati çeken Selçuk, ülkenin 2002'de orta insani gelişmeden, 2009'da yüksek insani gelişmeye çıktığını, iki senedir "çok yüksek insani gelişme" seviyesine gelindiğini kaydetti.

"2017'DEN BERİ BÜTÜN DÜNYADA YAYGIN OLARAK KULLANILAN SMA İLACI KARŞILANIYOR"

Selçuk, geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısının 3 bin 986'dan 8 bin 884'e çıktığını, 2006 yılında 4,5 milyar lira harcanan ilaçlara, şu anda 40 milyar harcandığını söyledi.

Bunlardan 235 tanesinin "yetim ilaç" olduğunu anlatan Selçuk, 2017'den beri bütün dünyada yaygın olarak kullanılan SMA ilacını karşıladıklarını, buna ayrılan kaynağın 2 milyar lira olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerinin tamamlandığını belirterek, teklifin tümünün yarınki görüşmelerin ardından oylanacağını açıkladı.

Akar, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.