AA

TBMM'de bu hafta



- Meclis, ekonomi alanındaki "torba" kanun teklifini ele alacak - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, kurumun çalışmaları hakkında TBMM Milli Eğitim Komisyonunu bilgilendirecek

Meclis, ekonomi alanında düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni ele alacak.

TBMM Genel Kurulu, 10 Mart Salı günü toplanarak Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Genel Kurulda bu hafta 40 maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine de başlanacak.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile 46 milletvekilinin imzasını taşıyan teklife göre, aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere, en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecek.

Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri bir yıla kadar ertelenebilecek. Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek, tabancalarının reklamı, tanıtımı yapılamayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında basit yargılama usulü uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı'nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç etme yetkisi 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek.

Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olabilecek.

Dernekler, 6 ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını mülki idare amirliğine bildirecek, bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 500 lira idari para cezası uygulanacak.

İşverenlere, bu yıl sektör ayırımı yapılmaksızın ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

- Yasa dışı bahis katalog suçlar arasında olacak

Yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenemeyecek.

Yasa dışı bahis ve şans oyunları, katalog suçlar kapsamına alınıyor.

Yurt dışında süresiz ikamet iznine sahip Türk vatandaşları da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınıyor.

Tüketiciler, elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, arama, kurtarma ve müdahale kapsamında arama zamanıyla sınırlı olmak üzere, acil çağrı merkezleri veya ilgili valiliğin ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum bilgilerini paylaşacak.

- Çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesi

Genel Kurulda, ekonomi alanındaki "torba" kanun teklifinin yasalaşmasının ardından Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor.

Düzenlemeye göre bekçiler, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek. Bekçiler, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

Bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak.

- Komisyonlar

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, 10 Mart Salı günü toplanacak. Toplantıda, komisyona başkan seçilecek ve komisyonun çalışma takvimi belirlenecek.

Dışişleri Komisyonu, 11 Mart Çarşamba günü toplanarak, Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tekliflerini görüşecek.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, 12 Mart Perşembe günü toplanacak. Toplantıda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, kurumun çalışmaları hakkında komisyonu bilgilendirecek.