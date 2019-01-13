Meclis, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi ve yapılandırma süresinin bu ayın sonuna kadar uzatılması gibi önemli düzenlemeleri içeren teklifi görüşmeye devam edecek.



TBMM Genel Kurulu, 71 maddelik Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifini 30. maddeden itibaren görüşecek.



Üç bölümden oluşan teklife göre, varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettiği gelir, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.



THK ve sivil havacılık pilotları ile kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna olacak.



Yenilenebilir enerji tesislerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde KDV istisnası uygulanacak.



Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığından aktarılacak kaynakla ödenebilecek.



İmalat sanayisi yatırımlarındaki inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV'nin iade uygulaması 2019 yılında da sürecek.



Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.



Türk Akreditasyon Kurumu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite edecek yetkili tek kurum olacak.



İhalesi yapılan ve devam eden sözleşmeler, imalat girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde feshedilip, tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek. Bu durumda, fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak.



Şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak.



Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacak.



Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen mükellefler, bu ödemeleri 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlanmaya devam edecek.



TCDD Genel Müdürlüğü yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden sermaye transferi yolu ile finanse edilecek.



Başkasının yerine sınava girenler, 2 yıl süreyle ÖSYM Başkanlığınca yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramayacak.



- Komisyonlar



Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesindeki, Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu, 16 Ocak Çarşamba günü toplanacak.



Toplantıda; İstanbul Aydın Üniversitesi Fen,Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) birimi ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü temsilcileri dinlenecek.





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