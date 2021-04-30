TBMM'de dostluk grubu sayısı 146'ya ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

TBMM'de dostluk grubu sayısı 146'ya ulaştı

TBMM'de, dostluk gruplarının sayısı 146'ya ulaştı. Meclis, son olarak Mısır ve Libya ile dostluk grubu kurdu.

TBMM'de dostluk grubu sayısı 146'ya ulaştı
AA

TBMM, Afrika'dan Amerika'ya her kıtadan ülkelerle ilişkilerini, parlamentolar arası dostluk grupları ile geliştiriyor.

Meclis'te 27. Dönem'de dostluk gruplarının sayısı 146'ya ulaştı. En fazla dostluk grubunun kurulduğu kıta 50 ülkeyle Afrika, en az dostluk grubunun kurulduğu kıta ise iki ülkeyle Okyanusya oldu.

Asya kıtasından 39 ülke, Avrupa kıtasından 36 ülke, Amerika kıtasından 19 ülkeyle parlamentolar arası dostluk grupları çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı ülkelerle Türkiye arasında uzun yıllardan bu yana parlamentolar arası dostluk grupları faaliyet gösterirken, Burundi, Gine Bissau, Kabo Verde, Malavi, Seyşeller ile Sao Tome ve Principe ise yeni ülkeler olarak dostluk gruplarına eklendi.

Bu ülkelerin yanı sıra ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, Güney Afrika, Brezilya, Arjantin ve Peru gibi "uzak ülkelerin" parlamentolarıyla da TBMM'nin dostluk grubu bulunuyor.

- Meclis, Mısır ve Libya ile "dost" oldu

Türkiye'nin komşularından Irak, İran, Gürcistan, Bulgaristan'ın parlamentolarıyla da dostluk grubu oluşturuldu. Buna karşın komşu ülkelerden Yunanistan, Suriye ve Ermenistan parlamentolarıyla dostluk grubu kurulmadı. Dostluk grubu oluşturulmayan ülkeler arasında İsrail ve Hollanda da yer alıyor.

TBMM'de son olarak Mısır ve Libya ile dostluk grubu kuruldu. Mısır Temsilciler Meclisi ve Libya Temsilciler Meclisi ile TBMM arasında parlamentolar arası dostluk grubu kurulması, kısa süre önce TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Mısır Dostluk Grubu'nun başkanlığına AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Libya Dostluk Grubu'nun başkanlığına ise AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız seçildi.

- Meclisin "dostluk köprüsü"

TBMM Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun hükümlerince kurulan dostluk grupları, Türkiye ile yabancı parlamentolar arasında iletişimi sağlamak, Türkiye'yi tanıtmak için karşılıklı resmi ziyaretler düzenlemek ve dostluğun gelişmesine katkıda bulunabilmek için çalışıyor.

Meclisin tüm milletvekillerine açık olan dostluk grupları, Genel Kuruldan alınacak karar üzerine kuruluyor.

Dostluk gruplarının dış temas heyetleri temsili olarak oluşturuluyor. Bu temaslar, TBMM Başkanı'nın oluruyla ve mütekabiliyet esaslarına göre düzenleniyor ve yürütülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara Cuma namazı saati: 30 Nisan Ankara Cuma namazı kaçta kılınacak? Ankara Cuma saati
GÜNDEMAnkara cuma namazı kaçta kılınacak? - 30 Nisan
Son dakika: CHPli belediyelere "tam kapanma" genelgesi
GÜNDEMCHPli belediyelere "tam kapanma" genelgesi
GENELGE: Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler listesi
GÜNDEMSokağa çıkma yasağından kimler muaf?
İstanbul Cuma namazı saati: 30 Nisan İstanbul Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul Cuma saati
GÜNDEMİstanbul cuma namazı kaçta kılınacak? - 30 Nisan
Tam kapanmada yasaklar neler? 29 Nisan 17 Mayıs sokağa çıkma yasağı saatleri nedir?
GÜNDEMTam kapanmada yasaklar neler?
Bursa Cuma saati 30 Nisan 2021! Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor?
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?
SATIRLI KAVGA! Son dakika: Taciz iddiası sonrası kıyamet koptu - VİDEO HABER
GÜNDEMPazarı karıştıran taciz iddiası!
BÜYÜK VURGUN! Son dakika: İzmir'de film gibi 3.5 milyon TL'lik vurgun!
GÜNDEMFilmleri aratmayacak senaryo! İş insanına 3.5 milyon ...
İzmir cuma namazı saati 30 Nisan 2021! Diyanet İzmir cuma vakti
GÜNDEMİzmir cuma namazı saati kaçta?
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon, e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma ekranı
GÜNDEMSeyahat izin belgesi nasıl alınır?