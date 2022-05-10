Kripto para ve dezenformasyon mesaisi 0:00 / 0:00

AK Parti kurmayları, kripto para düzenlemesiyle ilgili TBMM'de, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve uzmanlarla bir araya geldi. Toplantıda, kripto paralar konusunda daha önce alınan sektörün görüş ve önerileri masaya yatırıldı. Taslak metin üzerinde değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

MHP İLE DEZENFORMASYON TOPLANTISI

Kripto varlıklarla ilgili yapılan toplantının ardından, dezenformasyon düzenlemesi ile ilgili ayrı bir toplantı gerçekleştirildi. Öte yandan AK Parti ile MHP kurmaylarının katıldığı ikinci toplantıda, dezenformasyonla mücadele ile ilgili yasal düzenleme hakkındaki taslak metin gözden geçirildi