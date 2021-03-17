Meclis Özel Kütahya Koleksiyonu 0:00 / 0:00

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,'Meclis Özel Kütahya Koleksiyonu Sıtkı Nida Olçar Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen törende konuşan Prof. Dr. Şentop, meclisin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide çini sanatçısı SıtkıOlçar'ı vefatının 10'uncu yılında rahmetle andığını söyleyerek geleneksel Türk çini sanatının sahip olunan en değerli kültürel miraslardan biri olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Mustafa Şentop, milli ve manevi değerlerin işlendiği geleneksel Türk çini sanatını korumak, geliştirmek ve yaşatmanın önemli bir mesuliyet olduğunu ifade ederek, "2008'de UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü alan, 'Çininin Picassosu' ve 'Çini Dervişi' olarak anılan SıtkıOlçar'ın sevgili kızı Nida Olçar Hanımefendinin, babası ve aynı zamanda ustasının izinden giderek Türk çini sanatını, daha yukarıya taşıması memleketimiz adına çok önemli bir kazanımdır. Yurt dışında ve yurt içinde açtığı sergilerle Kütahya ve Türkiye'yi büyük bir başarıyla temsil eden Nida Olçar'ın şahsında, geleneğimizi ve kültürümüzü çağdaş formlarla gelecek nesillere aktaran tüm sanatçılarımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Şentop, sanatın duygu ve düşünceleri estetik bir şekilde ifade etme çabası olduğunu vurgulayarak, "Toprağı işlemek, eşyayı biçimlendirmek, sese ahenk kazandırmak, sözü anlamlı şekilde ifade etmek sanattır. Fırça darbeleriyle tuvale şekil çizmek, küçücük bir tespih tanesine motifler işlemek, iğne iplikle desen oluşturmak, toprağa biçim vererek eser ortaya çıkarmak sanatçının işidir. Sanatçı ortaya koyduğu eserle algıyı olguya dönüştürür, objeye estetik bir anlam kazandırır. Bu anlam yüklü sanat eseri, hepimizin içinde pek çok farklı duygu uyandırır; bu duygular tamamen kendi geçmişimize ve hislerimize bağlıdır. Aslında bir estetik eser karşısında hissettiklerimiz; bizim kim olduğumuz ile hayat hikâyemiz ile bağlantılıdır" diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Şentop, konuşmasının ardından geleneksel el sanatlarının modern hatlarında Kütahya çini desenlerinin; eşarplara, kravatlara, çiniden kol düğmelerine, yaka mendillerine, yastıklara ve ev tekstiline aktarılarak hazırlanan eserleri inceledi.