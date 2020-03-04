TBMM'de yumruklu kavga

Habertürk'ten Saliha Çolak TBMM'de yaşayan gerginliği şöyle aktardı:

Dünden gelişen gerginlik vardı. Genel kurulda kapalı İdlib oturumu yapıldı. Zaman zaman ara verildi. Dışarıya çıkan milletvekilleri kapalı oturumda yaşananlarla ilgili dolaylı yoldan basın toplantısı yaptı. 'İçeride konuşulmayanları aktarayım' demişti. Hükümetin dış politikasına yönelik eleştiren ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştirilerde bulundu. Bu sözler tepki çekti. Tepkiler kulislerde dile getirilmeye ve sosyal medyaya yansıdı. AK Parti Grup Başkanvekilleri toplantı yaptı.

YERE DÜŞEN MİLLETVEKİLLERİ OLDU

CHP'li Engin Özkoç kürsüye çıktığında tepkiler gelmeye başladı. Özkoç konuşmasında ABD'nin Irak'ta bir takım ihlallerin görüntülerini paylaşmıştı. Özkoç'un Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadelerden dolayı AK Parti sıralarından önce laf atıldı, ardından Özkoç'un üzerine yürüyen milletvekilleri oldu. CHP milletvekilleri de kürsünün önünde toplandı. Ardından itiş-kakış ve yumruklaşmalar oldu. Birbirinin boğazına sarılan milletvekilleri oldu. Milletvekilleri birbirlerini yumruklarken yere düşenler göründü. Kadın milletvekilleri de kavgayı ayırmaya çalıştı.