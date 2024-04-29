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        TBMM'de yeni anayasa mesaisi başlıyor

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için görüşmelerine yarın başlıyor. Kurtulmuş, yarın ilk olarak CHP Grubunu ziyaret edecek.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 15:07 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:08
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        TBMM'de yeni anayasa mesaisi başlıyor
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bu hafta yoğun gündemle toplanacak.

        Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerini sürdürecek.

        Teklife göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

        Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.

        İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

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        Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.

        KOMİSYON GÜNDEMİ

        Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda, Türkiye Güreş Federasyonu, Afşin Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Mardin Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri dinlenecek.

        TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu da AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının yetkilileri komisyona bilgi verecek.

        GRUP TOPLANTILARI

        Yarın ve çarşamba günü Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

        YENİ ANAYASA İÇİN GÖRÜŞME TRAFİĞİ YARIN BAŞLIYOR

        Meclis'te yeni anayasa için görüşme trafiği de yarın başlayacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın ilk olarak CHP Grubunu ziyaret edecek.

        Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşme saat 11.30'da gerçekleşecek.

        Kurtulmuş, 23 Nisan Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada yeni anayasa konusunda TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerle görüşeceğini söylemişti.

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        #TBMM
        #Numan Kurtulmuş
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