TBMM'den Amerikan senatörlerinin Türkiye mektubuna tepki!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

TBMM'den Amerikan senatörlerinin Türkiye mektubuna tepki!

TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, ABD'de bir grup senatörün Biden'a yazdıkları Türkiye mektubuna cevaben bir bildiri yayınladı

TBMM'den Amerikan senatörlerinin Türkiye mektubuna tepki!
AA

TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, ABD'deki bir grup senatörün Türkiye'ye ilişkin eleştirilere yer verdikleri mektubu ABD Başkanı Biden'a göndermesine cevaben bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "İmzacı senatörlerin ülkemizin iç ve dış politikasını hedef alan mesnetsiz ve sorumsuz ithamları, ABD ile stratejik ortaklığımız ve NATO çatısı altındaki müttefikliğimizle hiçbir surette bağdaşmıyor" ifadeleri yer aldı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu günden bugüne millet iradesini kayıtsız şartsız hâkim kılmış, tam bağımsız, vatandaşları arasında ırk, renk ayrımı yapmayan modern bir demokratik hukuk devleti olduğunu halen idrak edemeyen bir kısım siyasetçilerin dost ve müttefiklerimiz arasında mevcudiyeti şaşırtıcıdır.

ABD Senatosunun bazı üyelerinin ABD Başkanı’na 9 Şubat 2021 tarihinde gönderdikleri mektup; Türkiye’ye karşı sergilenen, sonuçsuz kalmaya mahkûm beyhude ve müttefiklik zihniyetiyle çelişen hasmane girişimlerin son örneği olmuştur. İmzacı senatörlerin ülkemizin iç ve dış politikasını hedef alan mesnetsiz ve sorumsuz ithamları, ABD ile stratejik ortaklığımız ve NATO çatısı altındaki müttefikliğimizle hiçbir surette bağdaşmamaktadır.

ABD Kongresini basan protestocuları “terörist” ilan edenlerin; Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisini savaş uçakları ile bombalamış, tanklar ile vatandaşlarımızı şehit etmiş Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (FETÖ),haklarında çok sayıda kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan üyeleri ve propagandacılarını, insan hakları savunucusu kisvesi altında masumlaştırmaya çalışmaları içinde bulunulan derin çelişkiyi göstermektedir. Mektupta adı geçen kişi, terör örgütü başını “baba” olarak kabul eden, örgüte mensubiyetini kendi beyanlarıyla teyit eden, aile üyeleriyle birlikte kanlı darbe girişimini alenen destekleyen bir teröristtir.

Türkiye’de askerî darbe ve müdahalelerin ve bilhassa 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında ABD’nin olduğuna dair halkımız arasında yaygın kanaat mevcutken, imzacı senatörlerin FETÖ’nün iftiralarına payanda olmaları, ABD makamlarının 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle hiçbir ilgilerinin olmadığına yönelik beyanlarının samimiyetine gölge düşüren ikiyüzlü bir tutumdur.

İmzacı Senatörleri aklıselim ile davranmaya davet ederken, sorumluluk sahibi siyasetçilerden beklentimiz, FETÖ mensupları ya da Türkiye’ye zarar vermeye kalkan diğer terör örgütleriyle mücadelemizi eleştirmek yerine müttefiklerine destek olmalarıdır.

Ayrıca, Ortadoğu’da barış, huzur ve istikrar isteyenlerin, Türkiye’de 40 bin vatandaşımızın katili eli kanlı terör örgütü PKK ve lider kadrosu aynı olan Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’ye karşı yürüttüğümüz mücadelenin DEAŞ’a karşı ortaklaşa yürüttüğümüz mücadele kadar gerekli ve meşru olduğunu görmeleri de haklı beklentilerimiz arasındadır.

Mektupta, 30 yıldan fazla bir zamandır Azerbaycan topraklarının 1/5’ini işgal ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin dört ayrı kararıyla kabul ve tescil edilen, başta Hocalı olmak üzere birçok şehirde masum çocuk ve kadınları katleden saldırgan Ermenistan’ı kınamak yerine kendi toprak bütünlüğünü koruyan Azerbaycan’ı ve uluslararası hukukun gereği olarak yanında duran Türkiye’yi hedef alan eleştiriler yöneltilmesi şaşkınlıkla karşılanmıştır.

AGİT Minsk Grubu eş-başkanlarından olan ABD yönetiminin politikası, yukarıda değinilen şekilde soruna Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüm bulmaya çalışmak iken, imzacı senatörlerin tam tersi bir tutum sergilemeleri de hayret vericidir.

Son olarak, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü konusunda her zaman olduğu gibi titizlikle hareket eden Türkiye, darbeci ve terörist katillere gereken cezayı vermenin de hukuk devletinin gereği olduğuna inanmaktadır. Bu konularda, Türkiye Cumhuriyeti’ne telkinde bulunanların öncelikle kendi ülkelerindeki insan hakları ve hukuk ihlallerini gidermeye vakit ayırmaları daha faydalı olacaktır.

Ortak siyasi değerler temelinde dostluk ve müttefiklik ilişkisine sahip ülkelerimizin karşılaştıkları her tür sınamada birbirlerinin hassasiyetlerini dikkate alarak karşılıklı saygı ve samimi diyalog içerisinde hareket etmeleri önem arz etmektedir. Bu düşünceden hareketle, bahse konu mektupta yer alan hususların hatırlatılması iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin gereği olarak görülmüştür."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beyaz Saray: Biden ile Netanyahu yakında görüşecek - Haberler
DÜNYABeyaz Saray: Biden ile Netanyahu yakında görüşecek
Zelenskiy, G7 ülkelerinin büyükelçilerini yanına aldı, cepheye gitti!
DÜNYAZelenskiy, G7 ülkelerinin büyükelçilerini yanına ...
SIRLAR DÖKÜLÜYOR! Son dakika: Trump'ın korona sırrı ifşa oldu
DÜNYATrump Kovid-19'a yakalandığında gerçeği saklamış!
NE FAYDA... Merkel'den son dakika ikinci dalga itirafı: Geç kaldık!
DÜNYAMerkel'den itiraf: Geç kaldık!
PANDEMİ BİTMİYOR! Son dakika... DSÖ'den korkutan aşı açıklaması: Yeterli değil!
DÜNYADSÖ'den aşı açıklaması: Yetersiz!
FACİA... Son dakika: Teksas'ta 70'den fazla aracın karıştığı zincirleme kaza
DÜNYATeksas'ta 70'den fazla araç birbirine girdi
ABD, 200 milyon doz ilave Kovid-19 aşısı sipariş etti
DÜNYAABD, 200 milyon doz ilave Kovid-19 aşısı sipariş ...
Kanada’daki eyalette uyuşturucudan ölenlerin sayısı Kovid-19’dan yaşamını yitirenleri geçti
DÜNYAO eyalette uyuşturucu ölümleri Kovid-19 kayıplarını ...
Trump'ın azil yargılamasında Demokrat savcı vekiller sunumlarını yaptı
DÜNYAAzil yargılamasında savcı vekil sunumları tamam
Meksika, Çin aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi
DÜNYAMeksika'dan Çin aşısı Sinovac'ın acil kullanımına ...