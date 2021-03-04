TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan ABD'deki Türkiye aleyhtarı ilana tepki

AA

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün gece FETÖ'cülerin, New York'ta "Erdoğan'ı durdurun." şeklindeki ilanlarını gördüklerini söyleyerek "Buradan onları lanetliyoruz. Bunlar, milletimizin vicdanında, devletimizin kayıtlarında gerekli cevapları alacaktır." ifadesini kullandı.

Yayman, "Alayınız toplanıp gelseniz de Cumhurbaşkanımızı indiremeyeceksiniz. Türkiye'nin yürüyüşünü durduramayacaksınız ve milletimizin demokrasiye olan bağlılığının önüne geçemeyeceksiniz." diye konuştu.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da dünyanın en korkunç darbe girişimlerinden birini yaşadığını hatırlatan Yayman, "Bu, yalnızca bir darbe planı değildi, aynı zamanda Türkiye'yi bir iç savaşa sürükleme, Türkiye'de bir kardeş kavgası çıkarma ve buna bağlı olarak Türkiye'yi bir işgale açık hale getirme kalkışmasıydı, girişimiydi. Ama Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'nın, Sayın Devlet Bahçeli'nin de hakkını teslim etmek gerekiyor, o akşam verdikleri imtihan, Türkiye'nin, demokrasimizin ve milletimizin egemenliğinin imtihanıydı. Çok şükür Türkiye bu imtihanı başardı." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye'nin geçmişte benzer imtihanları yaşadığını dile getiren Yayman, şöyle devam etti:

"Dün olduğu gibi bugün de milletimiz bu FETÖ'cü hainlerin tuzaklarına, kumpaslarına karşı dimdik ayaktadır; seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetimizin, TBMM'nin yanındadır ve inşallah yanında durmaya devam edecektir. Bunların asıl maksadı Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı'mızı durdurmaktır. Ama Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye demektir. Türkiye'nin geleceği, Cumhurbaşkanı'mızın geleceğiyle, Cumhurbaşkanımızın geleceği, milletimizin geleceğiyle örtüşmüş vaziyettedir. Geçmişte 'Muhtar bile olamaz.' dediler, başkan oldu. 'Siyasi hayatı bitti.' dediler, Türkiye'nin lideri ve dünyanın sayılı başkanlarından oldu. İnşallah bundan sonra 2023 seçimlerine Cumhur İttifakı ile beraber gece gündüz demeden çalışmaya, yol yürümeye devam edeceğiz."

Öte yandan Yayman, Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in vefatının dün 41. yılı olduğunu hatırlatarak kendisine Allah'tan rahmet diledi.