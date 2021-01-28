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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, Youtube, TikTok, Instagram, LinkedIn, Dailymotion ve Vkontakte'in temsilcilik açtığını belirterek, "Twitter, Periscope yayın sistemlerini tamamen devreden çıkaracağını duyurdu. Bu açıdan temsilcilik açması gerekenler Twitter ve Pinterest." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı
AA

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sosyal medya sağlayıcılarına ilişkin kanunun yasalaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sayan, "Sosyal ağ sağlayıcı şirketlerden Facebook, Youtube, TikTok, Instagram, LinkedIn, Dailymotion ve Vkontakte temsilcilik açtı. Twitter, Periscope yayın sistemlerini tamamen devreden çıkaracağını duyurdu. Bu açıdan temsilcilik açması gerekenler Twitter ve Pinterest." diye konuştu.

Kanun kapsamında temsilcilik açmayan şirketlere reklam yasağı uygulanmaya başlandığını, bundan sonraki aşamada yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere bant daraltma uygulanacağını anlatan Sayan, söz konusu şirketlerin ilk raporlarını haziran ayında sunacaklarını da kaydetti.

Sayan, kanunla, Avrupa'da uygulanan "unutulma hakkı"nın Türkiye'de uygulanmasının önünün açıldığını da söyledi.

Gerçek yaşamda suç sayılan tüm durumların internet ortamında da bu şekilde kabul edildiğine dikkati çeken Sayan, internet ortamında işlenen telif hakkı ihlali suçlarına müdahale için hakim kararı gerektiğine işaret ederek, örneğin bir futbol maçını illegal yayınlayan siteye, o anda müdahale edilebilmesi için çok hızlı olunması gerektiğini vurguladı. Sayan, buna yönelik çalışma yaptıklarını da bildirdi.

- "Abdullah Öcalan'ın böyle bir hakkı olacak mı?"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "unutulma hakkını" doğru bulmadığını belirterek, "Abdullah Öcalan'ın böyle bir hakkı olacak mı?" sorusunu yöneltti.

Vatandaşa öncelikle iyi bir erişim altyapısı sunulması gerektiğine dikkati çeken Erel, "Altyapı bakımından Ulaştırma Bakanlığının yapacağı çok iş olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de fiber altyapısı yetersiz, artırılması lazım." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Sayan da bunun üzerine "unutulma hakkının" Google'ın AB vatandaşlarına tanıdığı ancak Türkiye'de uygulamadığı bir hak olduğunu hatırlatarak, bir trafik kazasına ilişkin fotoğrafların veya görüntülerin senelerce internette bulunabilmesinin, söz konusu kazadaki kişiler ve aileleri açısından psikolojik rahatsızlığa yol açabildiğini, bu uygulamanın bu tür olayların önüne geçmeye başladığını vurguladı.

Türkiye'de mobil internetin çok hızlı olduğunu belirten Sayan, fiber ağlarda ise "saha dolabı" şeklinde adlandırılan bölümlerin yüzde 90'ının bu yıl tamamlanacağını bildirdi.

- "Unutulma hakkı siyasiler açısından dikkatle ele alınmalı"

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, "unutulma hakkı"nın vatandaşlara sunulması, ancak siyasiler açısından bunun dikkatle ele alınması gerektiğini söyledi.

Partisinin, ifade ve haber alma özgürlüğü, internete erişim hakkı, kişi hak ve hürriyetlerinin korunmasının savunucusu olduğunu vurgulayan Adıgüzel, "Twitter, temsilcilik açması halinde Sözcü, Birgün gazetesinin hesabını kapatmak zorunda. Zaman zaman doğru şeyler söylüyor dediğimiz İsmail Saymaz'ın hesabını da kapatmak zorunda." görüşünü dile getirdi.

Türkiye'de internet altyapısında sorunlar yaşandığını belirten Adıgüzel, "Gana'nın da gerisinde kalmayalım. Gana'da 600 bin kilometre fiber varsa, Türkiye bu konuda geride kalmamalı. Farkımızı hissettirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı Yayman, CHP'li Adıgüzel'in eleştirilerine katılmadığını belirtti.

- "İsabetli olduğu, şirketlerin temsilci atamalarından belli"

Komisyon Sözcüsü ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi konusundaki gösterilen tavrın, vatandaşların bilinç seviyesinin ve kaygı eşiğinin arttığını ortaya koyduğunu, bu sırada alternatif olabilecek yerli ve mili uygulamaların da kamuoyunun gündemine geldiğini anlattı.

Sosyal ağ sağlayıcılara yönelik düzenlemenin isabetli olduğunun, bu şirketlerin temsilci atamalarıyla ortaya çıktığına işaret eden Yıldız, fiber altyapının güçlendirilmesi ve vatandaşın eşit şekilde internete erişiminin önemli olduğunu da ifade etti.

Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise unutulma hakkının gerekliliği konusunda CHP'nin 2014 yılında bir rapor yayınladığını anımsatarak, "Unutulma hakkı, CHP'nin resmi politikalarından biri. Tartışmamız gereken, unutulma hakkını nasıl daha etkin hale getiririz?" diye konuştu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da bahis ve kumar sitelerinin ihbar edilmesine neden ödül sistemi getirilmediğini sordu.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise Twitter'ın son ABD seçimlerinde "dijital zorbalık" yaptığını ve bunların demokrasiyle asla bağdaşmayacak işler olduğunu söyledi.

Özboyacı, Adıgüzel'in sözlerini eleştirdi. Bu sırada Adıgüzel ile Özboyacı arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

- "Yerli ve milli platformların güvenlik durumları nedir?"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, dijital mecralarda bir kişi hakkındaki yalan haberi düzeltmenin mümkün olmadığına dikkati çekerek, bir yakınının, hakkında çıkan yalan bir haber ve ona ait olmayan bir fotoğrafla periyodik saldırıya uğradığını anlattı.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de Türkiye'de telefonların dinlendiği endişesi bulunduğunu belirterek, WhatsApp'a alternatif yerli ve milli platformların güvenlik durumları nedir?" sorusunu yöneltti.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Bakan Yardımcısı Sayan, "Sözcü ve Birgün gazeteleri kanunlara uydukları sürece, farklı bir müdahale olması mümkün değil." dedi.

Sayan, BTK'nin sadece ilgili illegal içeriği engellediğini, bütün bir siteye erişim engeli uygulamadığını da belirtti.

Mini uydularla internet hizmeti sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Sayan, ABD'de fiber ağ yaygınlığının, Türkiye'den kötü durumda olduğunu da bildirdi.

Komisyonda, CHP'li Yavuzyılmaz'ın, "Sayın Bakan Yardımcısı, aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanısınız. Aynı şekilde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu da Turkcell yönetiminde yer alıyor. Bu bir çelişki oluşturmuyor mu?" şeklindeki sorusuna, Komisyon Başkanı Yayman tepki gösterdi.

- "Hedeflerin de önünde olacak şekilde yapmak zorunda kaldılar"

Bakan Yardımcısı Sayan, salgının bazı sektörlerin hızlı adım atmasını sağladığını belirterek, "Telekomünikasyon şirketleri, e-ticaret, kargo şirketleri, pandemi olmasaydı önümüzdeki 3, 5 veya 10 yılda yapmaları gereken işleri, sıkıştırmak zorunda kaldılar. Eğitimden sağlığa, uzaktan sağlık da dahil olmak üzere, çok hızlı bir zaman içerisinde, normalde bizim vermiş olduğumuz hedeflerin de önünde olacak şekilde yapmak zorunda kaldılar." değerlendirmesinde bulundu.

Unutulma hakkını, her siyasi partiden her vatandaşın kullanabileceğine dikkati çeken Sayan, bahis ve kumar sitelerine ilişkin ihbar sisteminin çok iyi çalıştığını bu nedenle ödüle ihtiyaç duymadıklarını kaydetti.

Sayan, evrensel projelerin yüzde 30'unun ULAK kapsamında olduğunu, nüfusun yüzde 99,5'inin internete erişebildiğini de aktardı.

Komisyon Başkanı Yayman ise bağımsızlık kavramlarının arasına "dijital bağımsızlık" kavramının da eklendiğini belirterek, dijital dönüşümde Türkiye'nin, milli ve yerli veri güvenliğini sağlamasının önemine işaret etti.

Yayman, sosyal medya platformlarına ilişkin "Amerikan filmlerinde dünyanın en güçlü insanı olarak gösterilen ABD Başkanı'nın hesapları bir dijital zorbalıkla kapatılıyorsa, dünyanın yaşadığı bu yeni durumu çok iyi görmemiz gerekiyor. Hepimizin ortak talebi, Türkiye'de kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın hukukunun korunması. İspanya'da, Almanya'da, Fransa'da bir vatandaşımıza karşı nasıl bir uygulama varsa, o pratiğin Türkiye'de de olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da toplantıya katıldı.

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