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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Almanya'yı ziyaret edecek

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Almanya'yı ziyaret edecek
AA

Kılıç, 4 günlük ziyaret kapsamında bugün başkent Berlin'e gidecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek ziyarette Kılıç, ilk olarak AK Parti Berlin Temsilciliğini ziyaret edecek. Kılıç, daha sonra Almanya Federal Meclisi milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve hükümet yetkilileriyle baş başa görüşmeler gerçekleştirecek.

Mevkidaşı Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Dr. Norbert Röttgen ile bir araya gelecek olan Kılıç, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınması için ve parlamenter diplomasinin bu doğrultuda rolünün artırılması için Federal Mecliste bulunan diğer siyasi partilerin milletvekilleri ile de görüşecek.

Kılıç, Türk ve Alman ilişkilerinin geliştirilmesinde sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin artırılması için Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ve Kondrad Adenauer Vakfı temsilcileri ile görüşecek.

Akif Çağatay Kılıç, Federal Alman Hükümeti yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede, son dönemde ilişkilerde gelinen durum ele alınacak.

Temasları kapsamında Alman basın mensuplarıyla da bir araya gelecek olan Kılıç, Berlin aşı merkezini de ziyaret edecek ve Almanya'nın Kovid-19 salgınıyla mücadelesini yerinde inceleyecek.

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