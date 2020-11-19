Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını genel kurulun yanısıra komisyon çalışmalarında da etkisini gösteriyor. Plan ve Bütçe Komisyonu koronavirüs nedeniyle bütçe görüşmelerini resepsiyonların verildiği tören salonunda yürütüyor. Ancak bu hastalığın yayılmasının önlendiği anlamına gelmiyor. Komisyon toplantısı sırasında HDP Milletvekili Celadet Gaydalı’nın testinin pozitif çıktığı bilgisi gelince oturuma ara verilmiş salon dezenfekte edilmişti.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre aynı şekilde genel kurul salonunda milletvekillerinin Kamu Başdenetçisi seçimi sırasında gizli oy kullandığı turlarda zarfları tek tek eline alan tasnif komisyonu üyesi Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen’in test sonucu pozitif çıkınca genel kurula 45 dakika ara verilmiş salon dezenfekte edilmişti.

DEPREM KOMİSYONUNU DA VURDU

Son olarak İzmir depreminin ardından kurulan Deprem Araştırma Komisyonu üyeleri arasında hastalığın yayıldığı ortaya çıktı.

Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu, komisyonun çalışma usullerinin belirleneceği toplantıda karşı karşı kaldıkları durumu üyelere şöyle duyurdu:

“Malum bir coronavirüs pandemisiyle mücadele ediyoruz. Komisyon üyelerimizden geçen hafta toplantımıza katılan Komisyon sözcümüz Değerli Selahattin Minsolmaz Milletvekilimiz de şu an evinde, tedavisi devam ediyor, durumu iyi, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve geçen hafta da Sayın Hayrettin Nuhoğlu’nun da covidle ilgili tedavisinin devam ettiğini öğrenmiştik.

Yine, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık’ın da zannediyorum coronavirüs tedavisi devam ediyor ve Ahmet Çakır Milletvekilimizin de coronavirüs tedavisi de devam ediyor, acil şifalar diliyoruz. O yüzden hem Komisyon çalışmalarını hızlı sürdürebilmek, hepimizin sağlığını da tehlikeye atmadan sürdürebilmek adına hem danışman arkadaşlarımızın mümkün mertebe dışarıda beklemeleri, basın mensubu arkadaşlarımızın da toplantının başında görüntü aldıktan sonra onlardan da müsaade istememiz ve diğer davetlilerimizde de, Komisyonumuza davet edeceğimiz bütün kurum, kuruluşlar, akademisyenlerden en az ve en etkili olabilecek mükerrer olmayacak şekilde davetlilerimizin salona alınması ve o toplantıların da aynı hassasiyetle devam ettirilmesi hepimiz açısından iyi, hepimiz açısından önemli”

İKİNCİ KEZ YAKALANINCA…

Genel Başkan yardımcılarıyla birlikte toplamda 19 milletvekilinin virüse yakalandığı CHP’ye iktidar partisinden baskı geliyor.

AK Parti’de, zorlu bir tedavi süreci geçiren Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun ardından Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in ikinci kez hastalığa yakalanması milletvekilleri arasında endişenin artmasın neden oldu. Genel kurulda önümüzdeki ay bütçe görüşmelerinin başlayacak olması endişeyi daha da artırıyor. O nedenle AK Parti grup yöneticileri, CHP yöneticilerinden karar yeter sayısı ve yoklama taleplerinden vazgeçmesi için baskı yapıyor.

BAŞKAN ŞENTOP DEVREYE GİRSİN

AK Parti milletvekilleri kulislerde süreçten duydukları rahatsızlığı dile getiriyor. Virüsün bu kadar yayıldığı bir ortamda uzun süreler genel kurulun çalışmasına karşı çıkan vekiller Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un devreye girmesini, genel kurul çalışma saatlerinin makul düzeye çekilmesini, bunun için de muhalefetin grup önerilerinden vazgeçmesi için ikna çalışması yapılmasını istiyor.

VE UZLAŞMA SAĞLANDI

İktidar ve muhalefet gruplarının yöneticileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda artan korona vakaları karşısında genel kurulun uzun süre çalışmasını önlemek için uzlaşmaya varıldı. Muhalefet partileri, iktidar açısından ‘zaman kaybına’ yol açan grup önerileri vermekten vazgeçti, iktidar da görüşülen yasa teklifinin birinci bölümü tamamlandıktan sonra genel kurulun kapatılmasına ikna oldu. Böylece yoğun mesaiden kaçınılırken görüşmeler de haftaya Salı gününe bırakıldı.