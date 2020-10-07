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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

TBMM Genel Kurulu toplandı
AA

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına yönelik yaptığı konuşmada 30 yıldır süren Ermenistan işgalinin son bulması gerektiğini belirterek, "Azerbaycan, haklı mücadelesini sonuna kadar götürmelidir." dedi.

Ermenistan'ın işgale gerekçe olarak bölgedeki nüfusu gösterdiğini, ancak bu nüfusun taşınarak ve Türklerin sürülerek iskan edilmesiyle oluşturulduğunu, bununla ilgili de belgeler bulunduğunu ifade eden Özşavlı, bu belgelere göre müslüman Türk nüfusun daha çok olduğuna dikkati çekti.

Özşavlı, Azerbaycan'ın topraklarını kurtaracağını belirterek, sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

"Ermenistan, Kafkasya'nın İsraili'dir" diyen Özşavlı, Ermenistan'ın ilhamını, desteğini terörizmden aldığını ifade etti.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da pandemi sürecinde esnafın yaşadığı sorunlar ve talepleri hakkındaki konuşmasında, süreçte çok sayıda mağdur bulunduğunu ama esnafın, köylünün, çiftçinin, sanayicinin en büyük mağduriyeti yaşadığını söyledi.

Okullar açılmadığı için kırtasiyelerin, büfelerin, kantinlerin, restoranların kapandığını, servisçilerin, otobüs firmalarının zorda olduğunu dile getiren Durmaz, esnafın bu süreçte devletin şefkatli elinin dokunmasını beklediğini kaydetti.

"Büyük devlet, büyük sözler etmekle olmuyor." diyen Durmaz, çiftçinin kullandığı, yeme, ilaca sürekli zam yapıldığını öne sürdü. Durmaz, çiftçiye ve üreticiye ÖTV'siz mazot desteği yapılması gerektiğini belirtti.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "Dicle Havzası Zori Çayı üzerinde inşa edilmesi planlanan baraj ve doğada yaratacağı tahribat" konulu konuşmasında, onca tahribata rağmen HES'leri savunanlar bulunduğunu söyledi.

Tiryaki, akarsuların denetimsiz biçimde özel sektöre devredildiğini öne sürerek, inşaatına henüz başlanmayan bin 50 projenin süresinin sona ermek üzere olduğunu ancak 6 aylık ek süreler alındığını iddia etti.

Bölge halkının baraj istemediğini ifade eden Tiryaki, coğrafyanın tahrip edilmemesini istedi.

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