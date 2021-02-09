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TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu toplandı
AA

Erdoğmuş, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Sultan II. Abdülhamit Han'ı ölümünün yıl dönümünde rahmetle andığını belirterek, kendisinin projeleri ve ufku bulunan bir padişah olduğunu söyledi.

Kaya, tüm emperyal güçlerin, Abdülhamit Han'ı yıkmadıkça Osmanlı ile baş edemeyeceğini anladığını, bu nedenle hem içten hem dıştan uğraştıklarını aktardı.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü de İzmir'de yaşanan sel felaketi hakkındaki gündem dışı konuşmasında, felaketi yerinde görmek için şehre ziyaret gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kentte önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini kaydeden Pekgözegü, İzmir'e betonlaştırılarak ihanet edildiğini, şehrin yeni sel felaketlerine karşı korunmasının mümkün olmadığını savundu.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de Ankaralıların doğal gaz ve elektrik dağıtımının özelleştirilmesiyle uğradığı mağduriyetler hakkında yaptığı konuşmada, elektrik direklerinin yenilenmediğini ve elektrik kesintileri gerçekleştiğini anlattı.

Sosyal devlet ilkesinin, elektrik ve doğal gazda yapılan özelleştirme sonucu çöktüğünü iddia eden Gök, bir an önce bu yanlıştan dönecek tedbirlerin konuşulması gerektiğini kaydetti.

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