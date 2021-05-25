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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu toplandı
AA

Genel Kurulda, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Kırıkkale'de yaşanan kuraklık", CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Afyonkarahisar'ın sorunları", AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, "İstanbul'da yaşanan sorunlar" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Özsoy, "İstanbul'da, yerel seçimlerden önce bol bol vaatlerde bulunan ancak seçimin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen verdiği sözlerden hiçbirini yerine getirmeyen bir belediye başkanı ve yönetimiyle karşı karşıyayız." dedi.

İstanbul'da, seçim öncesinde belediyede çalışan kimsenin işten çıkarılmayacağına namus sözü veren ancak seçimlerden sonra 14 bin personeli, "ihtiyaç fazlası" diye kapı önüne koyup daha sonra 15 bin yandaşını belediyeye alan bir yönetim olduğunu savunan Özsoy, şöyle konuştu:

"Seçim öncesi 'Sosyal yardım bütçesini üç katına çıkaracağız' diye söz veren fakat seçim sonrası 200 lira olarak ödenen sosyal yardımı 100 liraya indiren hatta birçok ihtiyaç sahibi vatandaşın kartını iptal eden bir yönetim var İstanbul'da. Hizmet araçlarının resimleriyle şov yapıp 'israf' diye iftira atan, daha sonrasında daha pahalı fiyatlarla, daha fazla araç kiralayan müsrif bir belediye başkanı var İstanbul'da. İktidarımız tarafından restorasyonu yapılan 3. Ahmet Çeşmesi'ne musluk takıp utanmadan açılış yapan, o açılışa 6 bin lira harcarken açılışa gelenlere 61 bin 900 lira hediye dağıtan bir belediye başkanı var İstanbul'da. Yine hükümetimizin yaptığı Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmak için 'Paramız yok.' diyen fakat denizin üzerinde tenis oynamak için yüzen kort kiralamaya kalkan bir belediye başkanı var İstanbul'da. Maalesef CHP'li bu yönetim göreve geldiği günden beri Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan kadim şehrimizde insanları bırakın artık hayvanların bile güvenliğinin olmadığına şahitlik ediyoruz. Adalar ilçesinde 900'den fazla atın akıbeti meçhul ve günlerdir İBB yönetimi buna sessiz. Tabii CHP'nin buna sessiz kalmasına elbette şaşırmadık. Çünkü partisinin içerisinde taciz ve tecavüzlere sessiz kalanların yani insanları umursamayanların hayvanları umursamasını bekleyemezsiniz."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "AK Parti milletvekillerinin, arada bir taciz, tecavüz işlerini kaşıdığını" söyleyerek, "İsterseniz bu konuyu, bir genel görüşme yapalım, siyasi partilerdeki taciz ve tecavüz iddialarını araştıralım. Var mısınız?" diye sordu.

CHP'de bu konuda iki olayın gündeme geldiğini anımsatan Altay, "CHP, ikisini hem partiden atmıştır hem de kulağından tutup savcının önüne atmıştır. AK Parti'liler, Mersin Toroslar'da ne oldu? Bir araştırın da ondan sonra gelip bu kürsüde CHP'ye taciz, tecavüz iddialarından bahsedin." dedi.

Altay, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İBB'nin kaynaklarını, kimi AK Parti'nin arka bahçesi gibi değerlendirilen vakıf ve derneklere akıtan musluğunu kestiği için partim adına çok teşekkür ediyorum. 3. Ahmet Çeşmesi'nin musluğundan yeniden su akıttığı için de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bir İstanbul milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı eleştirmeye hakkı olduğunu belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Altay'dan, Mersin'le ilgili iddiası konusunda isim vermesini isteyen Ünal, "Lütfen isim verin, AK Parti olarak gereğini yapalım. Böyle bir isim söz konusu değil. AK Parti, bu konuda iddiaları dikkate almış, gerekli araştırmaları yapmış ama bu iddiaların hepsi asılsız ve mesnetsiz çıkmıştır. Bizim aylardan beri söylediğimiz şudur; taciz ve tecavüzler konusunda CHP neden sessiz kalmaktadır. Her hafta cereyan eden, basına yansıyan hususlarda CHP neden kamuoyunu bilgilendirmemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Ünal, daha önce Fatih Belediye Başkanlığını yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'i işaret ederek, "Mustafa Demir Bey, 3. Ahmet Çeşmesi'nin restorasyonunu bizzat kendisi yapmıştır ama siz yalnızca musluk taktınız. Sorun burada, eleştirilen husus da budur." diye konuştu.

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