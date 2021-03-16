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TBMM Genel Kurulunda uluslararası sözleşmeler görüşülüyor

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir: "Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin ardından Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisine yönelik büyük bir fırsat doğdu"

TBMM Genel Kurulunda uluslararası sözleşmeler görüşülüyor
AA

TBMM Genel Kurulunda Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren yasa teklifleri görüşülüyor.

Türkiye ile İran Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerinde söz alan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İran ile Türkiye'nin birbirini yüzyıllardır yakından tanıdığını belirtti.

İran ile Türkiye arasındaki ticaretin her iki taraf lehine olumlu faydalar sağladığını dile getiren Özdemir, başta enerji olmak üzere her türlü alanda sürdürülen ticari faaliyetlerin bölgesel ortaklık ve iş birliğine yönelik önemli sonuçlarının bulunduğunu kaydetti.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin ardından Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisine yönelik büyük bir fırsat doğduğunu ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Temennimiz, Ermenistan'ın vakit kaybetmeden diasporanın tahakkümünden bir an evvel kurtulması, barışı bozacak eylemlerden kaçınması, savaş sonrası imzalanan anlaşmalara bağlı kalması ve Azerbaycan'ın hak ve hukukuna bundan sonra saygılı davranarak kendi yolunu tayin edebilmesidir. Kafkasya'ya komşu olan diğer ülkeler de iş birliği imkanlarıyla yeni bir düzenin kurulmasında üzerine düşeni yerine getirmelidirler. Türkiye olarak yakın coğrafyamızda isteğimiz, barış koşullarının hakim olması ve her ülkenin kendi egemenlik haklarına saygılı davranılarak iş birliği imkanlarının gelişmesidir."

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına ilişkin kararını eleştirerek, "Şimdi, sormak lazım; Andımız'a kim karşı? Herkes koro halinde der ki, 'PKK ve terör örgütleri.' İyi de bu ihanet şebekesi buna karşı diye açılım sürecinin hatırına niye biz Andımız'ı kaldırıyoruz?" ifadelerini kullandı.

Yokuş, Öğrenci Andı kararıyla birlikte artık okullarda "Türküm", "doğruyum" denmeyeceğini, Atatürk'ün adının okunmayacağını ileri sürerek, "Hiç kusura bakmayın, biz, 'Türküm' demeye devam edeceğiz, yüreğiniz yetiyorsa sesimizi kesin. Biz, büyük Atatürk'ü ve tüm ecdadımızı başımızın üzerinde taşımaya devam edeceğiz. Israrla bunu yapacağız. Yüreğiniz yetiyorsa sesimizi kesin. Siz ne yaparsanız yapın, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi korumaya, kollamaya, ihya etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Patronların ekonomi paketinin kamuoyuna açıklandığını savunan Paylan, "Toplumun büyük bölümü yoksulsa, açlıkla karşı karşıyaysa, işsizse, aşsızsa o ekonominin çarkları dönmez. Toplumun yüzde 70'i borçluysa, esnaflar borç batağına girmişse, çiftçi tarlasını ekemiyorsa o ekonominin çarkları dönmez. Siz yüzde 1'i istediğiniz kadar mutlu edin, onların belki servetine servet katarsınız ama ekonominin çarkını çeviremezsiniz. Her reform paketinde aynı hata yapılıyor." dedi.

- "Dış ticaret firmaları desteklenmeli"

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, dış ticaretin gelişmesi için ticaret yapan firmaların desteklenmesi ve önlerindeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

İthalat ve ihracat yapan firmaların, özellikle gümrük işlemleri aşamasına geldiklerinde bazı sorunlar yaşadığını dile getiren Emecan, Ticaret Bakanlığının tüm bu sorunlara gözünü yumduğunu öne sürdü.

Emecan, gümrüklerdeki geçici depolama yerleriyle ilgili sıkıntılar yaşandığını aktararak, "Geçici depolama yerlerinin limanlara ve yap-işlet-devret yapılarına yaptırılan kara kapılarıyla birlikte özel sektöre devredilmesinin nedeni nedir? Bu depoları kimler, hangi şirketler işletmektedir? Devlet, depoda, bu kişi ve şirketlerden depolama kullanım kirası almakta mıdır, almaktaysa bu bedel ne kadardır? Kamunun bu depoları işletmemesi nedeniyle kaybettiği yıllık ücret ne kadardır?" sorularına cevap beklediklerini de dile getirdi.

Geçici depolardaki keyfiyete son verilmesi çağrısında bulunan Emecan, hizmet tarifelerini düzenleyen tebliğin bir an önce güncellenmesini ve zor koşullarda dış ticaret yapan firmaların üzerindeki acentelerin keyfi yükünün kaldırılmasını istedi.

Düğün salonlarının pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirten Emecan, "Düğün, nişan, kına organizasyonlarının yasaklanmasından etkilenen yaklaşık 80 sektör var. Fotoğrafçısından müzisyenine, hostesinden valesine kadar gelinlik, damatlık, ayakkabı, çiçek, yiyecek sektörü zorda. Bu sorunları duymazdan, görmezden gelemeyiz." dedi.

Türkiye ile Filistin Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerinde söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Filistin'le yapılan güvenlik anlaşmasını desteklediklerini söyledi.

Ağıralioğlu, anlaşmanın önemine işaret ederek, "Anlaşmanın mahiyeti itibarıyla milletimizin, devletimizin üstüne yüklemiş olduğu sorumluluğu hem kıymetli buluyoruz hem de bu sorumluluğun benzerlerini her platformda desteklediğimizi ifade ediyoruz." dedi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşananlara değinen Ağıralioğlu, "Türk devletinden niçin ses gelmiyor?" diye kendilerine birtakım tenkitlerde bulunulduğunu iddia etti.

Ağıralioğlu, hükümetin Doğu Türkistan'da yaşananlara sessiz kalmamasını isteyerek, "Biz, Doğu Türkistan'ın haklı çığlığını, haklı ama garip çığlığını desteklemeyi, milletimize, tarihe, insanlığa borç bildiğimiz için tekraren hatırlatmış olalım." diye konuşu.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, perşembe günü 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünün kutlanacağını ifade ederek, bu yılın aynı zamanda TBMM tarafından İstiklal Marşı Yılı ilan edilerek Mehmet Akif Ersoy'a adandığını kaydetti.

Vatan toprağında dost, kardeş olanlara Yunus olup hoşça bakacaklarını, ekmeklerine ve geleceklerine, mutluluklarına ortak edeceklerini belirten Osmanağaoğlu, "Papa'nın resminin arkasına sığınıp pullu harita şovu yapanlar, vatan toprağı için ne bedeller ödediğimizi ve göz dikenlere ne bedeller ödeteceğimizi hatırlamalı ve unutmamalıdırlar; o pulları kendilerine yalatacağımızı da iyi bilirler." dedi.

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