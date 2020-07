TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu toplandı

AA

Komisyon, AK Parti Bursa Milletekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

Çavuşoğlu, Osmanlı İmparatorluğu dönemi dahil bu topraklarda sığınmacılara her zaman hoşgörüyle yaklaşıldığını ve Türkiye'nin de aynı şekilde davrandığını vurguladı. Asya ve Avrupa arasında bir köprü durumunda olduğu için Türkiye'nin göçmenlerin sığındığı ilk ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Suriyeli mültecilerin de aynı şekilde Türkiye'ye akın ettiğini vurguladı.

Suriye'de şiddetin her geçen gün artması ve istikrarın sağlanamamasıyla birlikte Türkiye'ye gelen göçmen sayısının arttığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'de şu an yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli bulunuyor. İran, Irak, Afganistan ve diğer ülkelerden de yaklaşık yaklaşık 300 bin sığınmacı bulunuyor. Türkiye şu an dünyada en çok sığınmacı bulunduran ülke durumundadır. Türkiye'nin sığınmacılar için harcadığı para 40 milyar doları aştı." dedi.

Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bir taraftan Suriyeli sığınmacıların refah ve huzurunu sağlamaya çalıştığını diğer taraftan da PKK, YPG, PYD, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdüğünü ifade etti.

Çavuşoğlu, İdlib'deki gelişmelerin etkisiyle de Türkiye'nin sığınmacı bulundurma kapasitesini aştığını, AB'nin konuya insancıl bakmayarak yükü paylaşmadığını ve bu nedenle de ülkeden ayrılan sığınmacılara müdahale etmeme kararı aldığını anımsattı.

Türkiye'nin bu kararının ardından binlerce sığınmacının Yunanistan sınırına akın ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Yunanistan tarafından sığınmacılara yönelik çok sert bir müdahale yapıldı. Yunanistan, uluslararası hukuku bir tarafa bırakarak gerçek mermiler kullanarak geri itme politikası izledi." diye konuştu.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak bölgede incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, sözü Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'ya verdi.

Uslu, göç konusunun dünyanın en önemli konularından birisi olduğunu belirterek, dünyada göçmen sayısının 300 milyonu bulduğunu söyledi. Sığınmacı konusuna bir sorun olarak değil, sosyal olay olarak bakmak gerektiğini belirten Uslu, Suriyeli sığınmacıların da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İdlib'teki olaylar nedeniyle Suriyeli sığınmacıların Yunanistan sınırına gittiğini anımsatan Uslu, sınırdaki sığınmacıların durumunu tespit etmek için komisyon olarak sınıra gittiğini anlattı. Türkiye'nin sığınmacıların ihtiyacını karşılamak için elinden gelen bütün gayreti sarfettiğini aktaran Atay Uslu, "Yunanların gerçek mermilerle yaptıkları müdahaleler sonucunda 3 sığınmacı hayatını kaybetti. Yunanistan'ın yaşam hakkını sistematik olarak ihlal ettiğine bütün dünya şahitlik etti." diye konuştu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, raporun eksik olduğunu, bir iktidar bildirgesi gibi hazırlandığın öne sürdü. Hükümetin 'kapıları açarım' diyerek "mağdurlar üzerinden tehdit politikasından vazgeçmesini" isteyen Gergerlioğlu, sadece Yunanistan tarafında değil, Türkiye tarafında da insan hakları ihlallerinin yaşandığını öne sürdü.

Gergerlioğlu'nun iddialarına cevap veren Hakan Çavuşoğlu, "Sayın Gergerlioğlu konuşurken sanki 'Yunanistan'ın Altın Şafak Partisi mensubu bir milletvekili konuşuyor gibi hissettim.' Kullandığımız dil ve üslup bakımından komisyonu zehirlememek lazım." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise raporda bazı eksiklikler olduğunu, "mülteci", "sığınmacı" ve "göçmen" gibi kavramların yerinde kullanılmadığını iddia etti. Yaşanan olaylar nedeniyle komisyonun sınıra gitme kararını doğru bulduklarını ifade eden Tanal, Yunanistan'ın insan haklarını ihlal ettiğini ve nerede bir insan hakkı ihlali varsa CHP olarak bu davranışlara karşı olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Görüşmelerin ardından Türkiye-Yunanistan Sınır Bölgesindeki Sığınmacı Geçişlerin Yerinde İncelenmesine İlişkin Rapor kabul edildi.

- Rapordan

Yunanistan'ın uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak, mültecilere işkence ettiğinin fotoğraflarla vurgulandığı raporda, "Yunanistan'ın sınırda bekleyen sığınmacıları ülkesine kabul etmeyerek sığınma taleplerini bir ay süreyle askıya almak ve orantısız güç kullanmak dahil olmak üzere savunmasız sığınmacılara karşı bir dizi insan hakkı ihlalini içeren politikaları açıkça uluslararası mevzuat kurallarına aykırıdır." denildi.

AB ülkelerinin tutumunun da eleştirildiği raporda, Türkiye'nin mülteciler için 40 milyar doları aşan bir harcama yaptığı belirtildi.

"Yük paylaşımı ilkesi çerçevesinde AB ile yapılan mutabakat gereği da Avrupa ülkelerince yerine getirilmemiştir. Taahhüt edilen 6 milyar avroluk desteğin yarısı dahi aktarılmamıştır." ifadelerine yer verilen raporda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Mültecilerin şiddet kullanılarak, hayatlarına kastedilerek Yunanistan'a girişlerinin önlenmesine AB'nin kara ve deniz sınırlarını koruma biriminin de müdahil olduğu göz önüne alındığında sığınmacılara dönük gayri insani ve hukuk dışı demir perdenin oluşturulmasında Yunanistan'ın tek başına hareket etmediği, AB'nin de buna destek verdiği gözlenmektedir. AB göç sorununa çözüm bulmak yerine daha çok göçü Avrupa dışında tutmak ve orada yönetmek istemektedir. Bugün AB, izlediği gayri hukuki ve gayri insani politikalarla; sığınma hakkını insanlardan esirgemekte, geri göndermeme kuralını ihlal etmekte ve Yunanistan'ın yaşam hakkını ihlal eden politikalarına göz yummaktadır."