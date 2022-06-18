TBMM'nin 350 dönümlük bahçesi 282 tür ağaca ev sahipliği yapıyor

"Meclis kampüsü küçük bir şehir gibi. Kendi çiçeklerimizi üretiyoruz, dikiyoruz. Salon bitkilerimizi yetiştiriyoruz. Burada yoğun bir üretim var. 282 tür ağacımız var, çalı, ağaç cinsi... 350 dönüm bahçemiz var Meclis içinde. Milli Egemenlik Parkı ve halk bahçesi, ayrıca Birinci TBMM, bize bağlı sosyal tesisler, lojmanlar bölgesindeki bakımları da yapıyoruz.