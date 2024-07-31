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        TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de

        TBMM'nin 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 00:39 Güncelleme: 31.07.2024 - 00:41
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        TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de
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        Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #TBMM
        #Resmi Gazete
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