TBMM o kararı iade etti

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Anayasa Mahkemesi (AYM),Zonguldak'ta taşkömürü havzasında bulunan binası madencilik faaliyetleri nedeniyle yıkılan Sabri Uğrağ'ın bireysel başvurusu için 'mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak etkili başvuru hakkı ihlali' kararı vermişti. İhlalin kanun maddesinden kaynaklanması nedeniyle AYM, sorunun çözümü için kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bildirilmesine hükmetmişti.

TBMM Başkanlığı'nın ise kararla ilgili yazıyı iade etti. Edinilen bilgiye göre iade gerekçesi: "Kanun teklif etmenin, münhasıran milletvekillerine ait bir yetki olduğu, Anayasa’da veya kanunlarda aksi yönde yorum yapılmasını mümkün kılan herhangi bir kurala yer verilmediği için, hiçbir makam, organ, merci veya kişinin bu yetkinin kullanılmasına herhangi bir şekilde müdahale edebilmesine imkân bulunmadığı, dolayısıyla yargısal makamların veya TBMM Başkanlığı’nın, belirli bir konuda kanun teklif etmek yahut etmemek konusunda milletvekillerine tavsiye veya telkinde bulunabilmelerinin hukuken mümkün olmadığı."