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Rant hırsıyla yapılan doğa katliamlarının süreklilik halini alması, yeşile ve çevreye düşman bir yönetim anlayışının egemen kılınması, Anayasa'nın 56. maddesinde yer alan, "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir" ve 169. maddesinde yer alan, "Ormanlara zarar verilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez" hükümlerinin hilafına davranılmış olması nedeniyle sadece günümüzü değil gelecek kuşakları da etkileyecek bu katliamların Meclisimizde ele alınması, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla olağanüstü toplantı çağrısı yapılmaktadır."